Kacetl: Pardubice a Sparta do toho šlapou. Tolik peněz za takové hráče

Zachytal jste si, 33 zásahů svědčí o mnohém…

„Hodnotilo by se mi to líp po výhře. Individuální výkon asi dobrý, ale tabulka je tak nabitá, že potřebujeme sbírat body a to se nepodařilo. Byl jsem dlouho nemocný, pral jsem se s tím, týden trénuju a jsem rád, že se mi návrat povedl. Ale radši bych vyhrál. Rozhodla jedna přesilovka. Bojovalo se, dostali jsme jediný gól. Nesmíme být příště tolik vylučovaní a nějaký gól dát.“

Všichni stále čekají, kdy to Třinec nakopne, máme konec ledna a Oceláři jsou pořád dole. Jak s tím bojujete přímo vy sám?

„Jsou zápasy, kdy to vypadá, že se zvedáme a že se vrátíme ke hře, která nás zdobila minulé sezony. Jenže nám to vydrží jeden, dva zápasy a pak znovu spadneme do takových… Do takových taktik, které nám nevycházejí. Hodně nás trápí málo vstřelených gólů, vždycky jsme si brankami pomohli. Ale já pořád věřím, že se to zvedne. A že si kluci schovávají góly na důležité momenty. Věřím, že se vystřelíme do první půlky tabulky.“

Nepůjde vám nakonec o boj o holý postup do předkola play off?

„Ne, ne. To vůbec. My věříme, že se do play dostaneme, máme na to tým, většina z nás vyhrála tři tituly a víc. Máme to v sobě, je to jen otázka času, kdy se nastartujeme. Akorát to musí přijít co nejdřív, protože tabulka je fakt nabitá. Smrdí to už i odzadu. Ale my se díváme pouze nahoru, chceme jít výš, rozhodne ne níž.“

Už i Kladno je před vámi.

„Každé kolo se to mění, skáče to o čtyři pozice. Dvakrát vyhrajete a jste pomalu na osmém místě. A po dvou porážkách na posledním. Ale dívat se musíte jenom nahoru. My musíme být těmi, kteří budou vyhrávat a ne čekat, jestli s námi někdo něco udělá.“

Berete si v této sezoně hokej víc domů, když se týmu nedaří?

„Ani ne. Doma mám plno starostí se svými dvěma dětmi… (usmívá se) Navíc teď jsem měl fakt co dělat sám se sebou, byl jsem nemocný a trápil se s tím. Hokej nechávám na zimáku. Jasně, trápí mě to, kde se nacházíme, ale to řešíme uvnitř haly.“

Občas zazní, že Třinec je i tak v pohodě po pěti titulech v řadě. Ale takhle asi nechcete uvažovat.

„Přesně tak. Pět titulů bylo, je nová sezona. Musíme bojovat o první půlku tabulky a ne o spodní.“

Poznáváte na vlastní kůži, že díky silnější extralize to mátě těžší i vy v Třinci?

„Tak když se podíváte na Spartu s Pardubicemi, jak do toho šlapou, jaké hráče a za kolik peněz je přivádějí… To je až neskutečné. Ale extraligu zvedají všechny týmy, soutěž je našlapaná nejvíc, co kdy byla. Je to perfektní, úroveň je vysoká a odpovídá tomu i postavení v tabulce.“

Tlak z vedení na hráče přichází kvůli stávajícímu umístění?

„Na to bych ani nechtěl odpovídat. Na všechno, co se týká kabiny. Myslím, že vedení nám věří, za což jsme rádi. Budeme dělat všechno pro to, abychom se dostali nahoru.“