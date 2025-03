Zoufalé Vlhové se nedaří vrátit na svah: Radikální krok!

Slovenská lyžařka Petra Vlhová (29) zažívá velké trápení. Loni v lednu se ošklivě zranila při pádu během závodu a od té doby horko těžko bojuje, aby se mohla vrátit zpátky na lyže. Už loni naznačila, že stav jejího kolena není ideální a teď přišla s novinou, ze které je zřejmé, že se rodačka z Liptovského Mikuláše vrátila s léčbou zase na začátek...

Nebyly to moc pozitivní zprávy, ale i tak je Petra fanouškům oznámila s úsměvem na rtech. „No, tohle není to, v co jsem doufala, že budu sdílet, ale takový je život. Od mého zranění uplynulo třináct měsíců a já jsem udělala vše, co jsem mohla, abych se vrátila. Ale bohužel se mi to nepodařilo,“ začala Vlhová v popisku fotografie, na které je zvěčněná se dvěma berlemi a ortézou.

Už koncem roku Petra prozradila, že na závodění příliš nemyslí a jde ji spíše o úplné uzdravení. Teď je však zřejmé, že stav po zranění ji dost limitoval i mimo sportovní stránku. „Fungování s takovým kolenem mi ztěžuje i každodenní život. Nakonec byla jedinou možností operace,“ vysvětlila Slovenka.

„Je to těžké, ale jsem připravena znovu bojovat. Děkuji vám všem za podporu a doufám, že se brzy uvidíme,“ rozloučila se se svými fanoušky, kteří si samozřejmě přejí, aby se Petra co nejdříve uzdravila.