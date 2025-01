Rozšafný Rosický: Arsenal? Neřeším! Kuchtu koupit nechtěl

Záplava anglických zvěstí: Rosický je hlavním kandidátem na funkci sportovního ředitele Arsenalu, nekončí. Co na to »Rosa«?

S Arsenalem byl Tomáš Rosický spjatý dlouhých deset let. A v posledních dnech sílí spekulace o tom, že by jeho další kroky mohly vést zpátky do milovaného klubu. Na otázku, zda bude post sportovního šéfa zastávat na Letné i v příští sezoně, s rozšafně mazaným úsměvem odpověděl: „Mně se tady líbí. Nic neřeším.“ Že by s ním jeho bývalý londýnský zaměstnavatel neměl počítat?

Ve studiu Nova Sport pak Rosický promluvil také o Janu Kuchtovi, který si své místo na Letné bude muset vybojovat. A vysvětlil proč. „Začne od nuly. Co bylo, je historie, nikdo nebude hrát za zásluhy. Mohli jsme ho koupit hned, ale to jsem nechtěl. Musí přijít a ukázat všem, že to je Honza Kuchta, který u nás byl před dvěma lety, a ne ten od léta. Pak ho rádi koupíme,“ pravil Rosický.