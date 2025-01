Nevydařený ligový debut Kinského. Ferdinand: Promluvte mu do duše

Český brankář byl pod obrovským tlakem od úvodních minut. Zmatkoval v rozehrávce a namočil se i do obou obdržených branek v první půli. „Jestli mu někdo v poločase pořádně nepromluvil do duše a neřekl mu, ať zrychlí hru, tak to je problém. Protože právě tam všechno začíná,“ obul se do Kinského expert Rio Ferdinand ve vysílání televize TNT.

Podle něj může právě nervózní výkon brankáře znejistit celý tým. „Okamžitě se to přenáší na zbytek mužstva. Pokud gólman chybuje v rozehrávce, celý tým znervózní. Co je špatného na tom občas míč kopnout dopředu, když jste pod tlakem?“ ptal se bývalý obránce Manchesteru United.

Fanoušci Tottenhamu na sociální síti X většinou spíše bránili Kinského: „Mladý hráč, v lize úplně nový a chce se po něm, aby riskoval. Uklidněte se,“ směřoval komentář ke kritice ze strany Ferdinanda. „Je mu 21, v Anglii je deset dní a už hrál semifinále poháru a teď severolondýnské derby. Dejte mu pokoj,“ zněl další.

Že nová posila Tottenhamu nepodala nejlepší výkon, bylo jasné, další experti ale kritikou také spíš šetřili. „V průběhu celého zápasu byl pod tlakem a pral se s ním těžko. Nikdo nemůže zpochybnit jeho sebevědomí s míčem na noze, ale v prvním poločase měl v jednu chvíli velké problémy při napadání Havertze. Moc mu nepomohli stopeři Archie Gray a Radu Dragusin, kterým také výstavba hry činila problémy, takže stále vraceli míč zpět Kinskému, což zvyšovalo jeho tlak,“ komentoval novinář serveru The Athletic Jack Pitt-Brooke.

Práce s míčem navíc nebyla zdaleka jediným problémem nejisté premiéry mladého gólmana. „Podíl měl na vyrovnání Arsenalu, když se nechal zavřít při rohu a nedosáhl na centrovaný míč. V klíčový moment zápasu si pak na tvrdou střelu Trossarda do dolního rohu sáhl, ale nedokázal míč vyrazit. Takhle si své první severolondýnské derby asi nepředstavoval,“ pokračoval Pitt-Brooke.

Kinský proti Arsenalu

Statistika Hodnota Obdržené góly 2 Zákroky 3 xGOT (očekávané góly soupeře) 0,27 Počet přihrávek / úspěšnost 43 / 74 % Dlouhé nákopy / úspěšnost 16 / 44 % Doteky s míčem 63 Zisky míčů 9

zdroj: FotMob

Samozřejmě je třeba zohlednit okolnosti utkání. Arsenal je jedním z nejlepších týmů světa a jako jediný celek Premier League ještě v této sezoně doma neprohrál. Tottenhamu se navíc proti nenáviděnému sousedovi v poslední době nedaří. Po včerejším nezdaru čekají kohouti na vítězství v severolondýnském derby už šest zápasů.

V lize navíc Spurs předvádějí i vinou rozsáhlé marodky v zadních řadách špatné výkony už delší dobu. Z posledních pěti utkání Premier League získali Spurs jediný bod a pokud chtějí zabojovat o evropské poháry, musí se okamžitě zvednout. „Musíme se zlepšit v každém ohledu. Když se podíváte na tabulku, tak je vidět, že nepodáváme dostatečné výkony,“ sypal si popel na hlavu kapitán Son.

„Nebyli jsme ani zdaleka dost dobří. Hlavně v prvním poločase jsme byli příliš pasivní,“ kritizoval výkon svých svěřenců trenér Ange Postecoglou. „Tenhle zápas znamená hodně pro klub i fanoušky. Dostat takové góly je o to bolestivější,“ hodnotil obdržené branky australský kouč. „Samozřejmě, že mě prohry bolí. Je to nepřijatelné. Prohráváme až moc zápasů a to musí přestat,“ dodal. Šanci na nápravu dostane Kinský a celý tým Spurs už v neděli, kdy se v dalším ligovém střetnutí představí na půdě trápícího se Evertonu.

Newcastle i Aston Villa slaví výhry

Fotbalisté Newcastlu porazili Wolverhampton 3:0 a po šesté ligové výhře za sebou vystřídali na čtvrtém místě Chelsea. Dva góly dal Alexander Isak a na třetí branku přihrál. S patnácti trefami je švédský útočník třetí v tabulce střelců, na vedoucího Mohameda Salaha z Liverpoolu ztrácí tři branky.

Trenér David Moyes, který se po jedenácti a půl letech vrátil na lavičku Evertonu, začal porážkou 0:1 s Aston Villou. Hosté zvítězili díky gólu Ollieho Watkinse z 51. minuty a bodově se dotáhli na šestý Manchester City. Everton prohrál v lize potřetí za sebou a na vítězství čeká od začátku prosince už šest zápasů.

Dokonce šestou porážku v Premier League v řadě utrpěl Leicester, který prohrál 0:2 s Crystal Palace a je dál předposlední.

Premier League - 21. kolo:

Everton - Aston Villa 0:1

Branka: 51. Watkins.

Leicester - Crystal Palace 0:2

Branky: 52. Mateta, 78. Guéhi.

Newcastle - Wolverhampton 3:0

Branky: 34. a 57. Isak, 75. Gordon.

Arsenal - Tottenham 2:1

Branky: 40. vlastní Solanke, 44. Trossard - 25. Son Hung-min.