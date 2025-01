Kinskému budou dýchat na záda, Havertzovi koukat na mířidla

Jedna z mých nejoblíbenějších hlášek z filmu Limonádový Joe se hodí i na Premier League: „Fraška života letí kupředu jak splašená herka - a diváky už pranic nezajímá zápletka prvního aktu.“

Převedeno do fotbalové řeči, nic není staršího než předchozí kolo. Výhry, prohry jsou zapomenuty, je tu nová výzva. To platí i pro českého gólmana ve službách Tottenhamu Antonína Kinského.

Mimořádně náročný ligový debut na Arsenalu nedopadl podle jeho představ, teď má další šanci. Podle mě neexistuje pro hráče Spurs těžší místo pro debut než Emirates Stadium. Chtělo by se tedy říct, že teď už to bude pro někdejšího gólmana Slavie snesitelnější…

No jo, jenže Tottenham míří do Goodison Parku. Ten sice nepojme 60 tisíc diváků, ale „jen“ necelých čtyřicet. Jenže na stařičkém stadionu vám stojí domácí fanoušci prakticky za zády a leccos si vyslechnete. Zkrátka snaží se vás rozhodit. Ale je to proces, kterým si Kinský musí (jako každý) projít.

Utkání můžete sledovat v neděli od 15.00, už od 14:30 se mu budeme věnovat ve studiu Match Time.

Blog pokračuje pod grafikou

Do něj vás ovšem vezmeme už v sobotu, konkrétně před zápasem Arsenalu s Aston Villou. „Gunners“ půjdou do šlágru kola povzbuzeni výhrou v severolondýnském derby. Zvládli jej díky velkému odhodlání, fyzickým nasazením i splněním chytrého taktického plánu.

Rozpačitá nálada mezi fanoušky na nějakou chvíli ustoupila do pozadí. Ale hlavní téma uplynulých týdnů ani po středě nezmizelo. Může Arsenal získat mistrovský titul bez typického útočníka, klasické devítky?

Tu postrádá dlouhodobě. Gabriel Jesus je jiným typem hráče, navíc často zraněný, tentokrát kvůli zranění předního zkříženého vazu je mimo hru na dlouhou dobu. Trenér Mikel Arteta už v minulé sezoně sázel na Kaie Havertze, poctivého hráče, bojovníka. Ale v koncovce se německý univerzál v probíhajícím ročníku trápí. Na gól potřebuje v zápasech, v nichž startoval na hrotu 285 minut (oproti 128 v minulé sezoně), jeho produktivita ve velkých šancích klesla ze 43 procent na 33. V tomto ročníku se navíc ještě střelecky neprosadil proti týmu z aktuální první poloviny tabulky.

Přesto je Havertz se sedmi góly nejlepším střelcem Arsenalu, což potvrzuje problém klubu. Tím jsou branky ze hry, na celkovém počtu přesných zásahů se totiž podílejí jen ze 66 procent. Pouze čtyři týmy jsou na tom hůře.

Posílení na pozici číslo 9 se řešilo už loni v létě, ale Arteta investoval peníze jiným směrem, především do rozšíření kádru a vyztužení pozic na levém kraji obrany (Riccardo Calafiori) a v záloze (Mikel Merino).

Arsenal se zajímal o Benjamina Šeška, ten však s předstihem řekl, že chce ještě pokračovat v Lipsku. Na Emirates se netají dlouhodobým zájmem o Alexandra Isaka z Newcastle United. Jenže z cenové visačky se zájemcům protáčejí panenky. „Magpies“ ho nechtějí prodávat, proto by nešly pod 100 milionů liber. V zimním přestupovém období není pravděpodobné, že by Arsenal vysázel na stůl takovou sumu. Možná zkusí najít „menší“ jméno na hostování.

Každopádně proti Aston Ville bude v sobotu potřebovat kvalitní palebnou sílu. Zápas začíná od 18:30, studio o půl hodiny dříve. Těším se na vás.