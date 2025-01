Hamilton si zažil impozantní premiéru ve Ferrari: To koukáš, mami!

O tomhle slavný Brit vždycky snil. „Sedět poprvé v červeném voze bylo jedním z mých nejsilnějších životních zážitků,“ přiznal chlap, jehož jinak jen tak něco do kolen nedostane.

Tisícovky fanoušků hltaly každé jeho sešlápnutí plnu i brzdy. „Když jsem nastartoval a vyjel z garáže, tvář mi zdobil ten nejširší úsměv,“ popisoval chvilky štěstí.

Rodinná událost

Vzrušením se chvěl. Oči navrch hlavy měla i pilotova maminka Carmen, která s mobilním telefonem v ruce všechno dokumentovala do rodinného archivu. A to zrovna ona nepatří mezi dámy, co by se promenádovaly v paddocku při každé Grand Prix. Byla to zkrátka událost pro celou famílii. Vždyť přímo ve Fioranu nechyběl ani Hamiltonův otec Anthony se ženou Lindou. Pozornost vzbudil křest v novém prostředí i v Anglii. The Telegraph hned Italy naštval titulkem u článku z testování, který zněl: Mafiánský šéf!