Juráskův debut v Anglii? Až v únoru. „Brexit“ pravidla, teď trénuje v Česku

Že si Jurásek nemůže odbýt svůj debut dříve než v únovru, není vyloučeno, ale je to spíše nepravděpodobné. Poté, co exslávista přiletěl v úterý do Londýna a podstoupil ve středu testy a podepsal smlouvu, sedl ve čtvrtek opět na letadlo směr Praha. Proč?

Odpověď najdeme v roce 2016, kdy brexit, tedy vystoupení z Evropské unie, naprosto pozměnil pravidla pro příjem zahraničních pracovníků v Anglii. A to se týká i fotbalistů. Vznikla takzvaná GBE kritéria pro nákup hráčů ze zemí mimo EU. To, jestli je fotbalista způsobilý pro hraní v Anglii, ovlivňuje řada faktorů - kvalita ligy, ze které přichází, domácí, mezinárodní a reprezentační minutáž v posledních dvanácti měsících či postavení jeho klubu v minulé sezoně.

Na bázi těchto vlivů se hráči počítají body, kterých musí získat alespoň patnáct. Toto téma bylo na stole například po prvním půlroce Abdallaha Simy ve Slavii. Anglické kluby na něj nemohly dosáhnout, protože měl příliš málo bodů v GBE systému (čekal například na start za reprezentaci). Jurásek by měl mít deset bodů, tedy rovněž nedostatek.

Norwichi by to v minulosti zcela bránilo jednadvacetiletého křídelníka přivést, pravidla se ale v čase uvolňovala, aby anglické kluby nebyly v konkurenci příliš znevýhodněné. V současnosti mají kluby Premier League a Championship v kádrech vymezena čtyři místa pro hráče, kteří nesplňují bodový limit GBE. Ale i tady je, jak upozornil web PinkUn, problém: Norwich má všechna obsazená – drží je Amankwah Forson, Oscar Schwartau, Jose Cordoba a Ante Crnac.

Co teď s tím? Pro Norwich je klíčové datum 3. února. Tehdy se zavírá přestupové období a cizinci, kteří byli v minulosti zařazeni jako výjimky s nedostatkem bodů, mohou v tomto období získat svůj plný GBE status. To se stoprocentně týká Chorvata Anteho Crnace, který na podzim odehrál dostatečný počet minut, aby přesáhl patnáctibodovou hranici, a uvolní tak místo ve slotu výjimek pro Matěje Juráska. Druhou variantou je, že jeden z výše zmíněných hráčů klub opustí.

Dokud ale mladík nebude plně registrovaný, nesmí v Anglii vykonávat nic, co by se dalo posuzovat jako práce. Tedy ani trénovat. Proto by měl Jurásek momentálně být zpět v Praze, a pokud se něco dramaticky nezmění, bude tu plnit individuální plán. „Je to přesně tak, musí tu individuálně trénovat až do konce přestupového období. Bude si plnit zadaný program a příští týden přiletí trenér z Norwiche, který na něj bude dohlížet,“ sdělil webu iSport.cz agent hráče Kamil Řehák.

Jurásek tak v novém angažmá přijde o čtveřici důležitých zápasů – Sheffield, Ipswich, Watford a Swansea. První dva celky jsou na úplné špici Championship, další dva zase v těsné bodové blízkosti Norwiche. Pokud se současná situace nezmění, měl by hráč stihnout až zápas s Derby County, který se koná 8. února.