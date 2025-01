Nečas výměnu obrečel! Večer už v novém dresu proti Pastrňákovi

Je to pro něj obrovská šance, současně ale také emotivní změna. Vždyť Martin Nečas (26), hvězdný český útočník, mění v NHL angažmá vůbec poprvé. Podle kondičního trenéra Miloše Pecy se jeho odchod z Caroliny neobešel bez slz.

Martin Nečas poprvé v NHL mění dres, Carolina ho vyměnila do Colorada za Fina Mikka Rantanena. Šestadvacetiletý český útočník zamířil do týmu Avalanche společně s Jackem Drurym, naopak Carolina získala v rámci výměny mezi třemi kuby ještě Taylora Halla z Chicaga. Kluby o tom informovaly na webových stránkách.

"Mluvil jsem o výměně s Martinovým tatínkem, a ten byl nadšený. Hlavně proto, že dostane konečně takový prostor, jaký si zaslouží. Nikdo z elity NHL nemá tak nízký čas na ledě, jako on. (...) Martin by měl u Avalanche získat větší roli a podle mě se dostat mezi TOP 3 útočníky mužstva. Teď konečně může naplno využít potenciál, který v sobě má," řekl pro Livesport jeho kondiční trenér s tím, že by měl Martin podle všeho za Colorado nastoupit už večer v zápase proti Bostonu, za který válí David Pastrňák.

Nečas podle Pecy vnímá výměnu velmi pozitivně, odchod pro něj ale pochopitelně nebyl jednoduchý. "Když se loučil s klukama v šatně Caroliny, tak to prý obrečel. Bylo mu to líto, byli spolu roky a spoluhráče měl rád," prozradil Peca webu.

Překvapivá výměna českého centra přišla jen půl roku poté, co s vedením Hurricanes uzavřel dvouletou smlouvu na celkem 13 milionů dolarů (zhruba 310 milionů korun). Dohodli se nedlouho před plánovanou arbitráží.

Ve hře byl už tehdy i Nečasův odchod z klubu, kde působil od svého vstupu do elitní soutěže v sezoně 2017/18. Nelíbilo se mu menší herní vytížení v uplynulém ročníku a chtěl mít větší prostor v klíčových pasážích zápasů. I proto po skončení minulé sezony toužil po výměně, s klubem ale nakonec našel společnou řeč a v průběhu nového ročníku si pochvaloval, kolik prostoru na ledě má od trenéra Roda Brind'Amoura.

V květnu byl rodák z Nového Města na Moravě jednou z klíčových postav národního týmu na domácím mistrovství světa, kde Češi po 14 letech dobyli titul mistrů světa. Po vyřazení Caroliny z bojů o Stanley Cup stihl v Praze odehrát pět utkání a připsal si v nich sedm bodů díky gólu a šesti nahrávkám. Bodově se zaskvěl hlavně v semifinále proti Švédům - k výhře 7:3 pomohl brankou a třemi asistencemi.