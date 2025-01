Nečasův trejd: součást velké hry. Boss Caroliny se zachoval jako kovboj

Všem spadly brady. „Není tajemstvím, že jsme chtěli doplnit sestavu o elitní hráče, a on je plejer, který by měl dobře zapadnout do našeho systému a kabiny,“ pravil generální manažer Caroliny Eric Tulsky směrem k Mikkovi Rantanenovi. Jakmile se Hurricanes naskytla možnost z Colorada získat finskou hvězdu, šlápl do toho. Za čtvrtého nejproduktivnějšího hráče NHL poslední pětiletky obětoval českého lídra bodování Martina Nečase. Ten už by mohl dnes večer (19:00 SEČ) naskočit za Avalanche proti Bostonu s Davidem Pastrňákem.

Martin Nečas v létě podepsal novou dvouletou smlouvu za 6,5 milionů dolarů ročně (155 milionů korun). Prožíval nejlepší sezonu v kariéře. Jednu dobu dokonce vedl bodování celé NHL a pořád má na dosah elitní desítku. Ústřední postavou megatrejdu mezi Carolinou, Coloradem a Chicagem se však stal 28letý Mikko Rantanen. O Fina tady šlo především, ostatní se stali součástí velké hry.

Hurricanes získali útočníka, který dvakrát nastřílel 40 gólů za sezonu a s Avalanche vyhrál Stanley Cup. „Mikko je jedním z nejlepších silových útočníků v našem sportu,“ uvedl Eric Tulsky. „Je to gamebreaker, hráč, který dokáže rozhodnout v prodloužení sedmého zápasu play off,“ komentoval dlouholetý hokejový novinář Ken Campbell na webu The Hockey News.

Za posledních pět let posbíral Rantanen 431 bodů, což je čtvrtý nejvyšší počet po Connoru McDavidovi (578), Leonu Draisaitlovi (502) a jeho dosavadnímu spoluhráči z Avalanche Nathanu MacKinnonovi (479). Finský útočník má víc bodů, než za stejnou dobu Artěmij Panarin, David Pastrňák, Mitch Marner, Matthew Tkachuk, Auston Matthews a plno dalších hvězd.

Vedle Rantanena získala Carolina z Chicaga ještě někdejšího držitele Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy Taylora Halla. Colorado dostalo Nečase, dalšího útočníka Jack Druryho a k nim dvě volby v draftu. Chicago zase výběr ve třetím kole, přičemž bude hradit polovinu Rantanenova platu.

„Tulsky převzal pochodeň po svém bývalém šéfovi Donu Waddellovi a rozjel se na plné obrátky. Tímto krokem se oficiálně stal kovbojem mezi generálními manažery. Zaslouží si uznání, že měl odvahu udělat tak velký obchod hned v prvním roce svého působení,“ chválil Campbell.

Carolina před loňskou uzávěrkou přestupů přivedla Jakea Guentzela z Pittsburghu. Rok předtím se ucházela o Matthewa Tkachuka, z Calgary však zamířil na Floridu. Vědělo se, že i tentokrát chystají Hurricanes nějaký fičák. Už proto, že Rantanenovi po sezoně vyprší smlouva s ročním příjmem 9,25 milionu dolarů (221 milionů korun).

Zájem o Nečase? S různou mírou až 28 týmů

Hurricanes sondovali i kolem Eliase Petterssona a J.T. Millera z Vancouveru. Nakonec se zrodila ještě větší pecka. „Ne snad, že by se jednalo o úplné překvapení. Jen nikdo netušil, že se něco takového může uskutečnit už nyní. Všichni jsou v šoku,“ napsal Chris Johnston z The Athletic.

Rantanen je se 64 body (25+39) šestý v produktivitě NHL. Nečas byl dvanáctý s 55 body (16+39). Ačkoli není střelecky tak plodný jako Rantanen, Avs v něm získali spolehlivého všestranného útočníka do prvních dvou útoků. Taky je o dva roky mladší. Nejlepší ho teprve čeká. Bombastický trejd se točil především kolem Fina. Hurricanes chtějí s ním a Hallem útočit na Stanley Cup.

Nečas byl blízko výměně už v létě, než prodloužil s Hurricanes o dva roky. Měl skvělý start do sezony, pak bodově trochu zvolnil. Kluby kolem něj však nepřestaly kroužit. „Podle mých informací se na Carolinu obrátilo 28 týmů s různou mírou zájmu o Nečase,“ uvedl Pierre LeBrun z TSN na webu The Athletic.

Mistra světa z Prahy je o dva roky mladší než Rantanen a může se stát stejně platným hráčem. Změna prostředí a atmosféry mu taky třeba prospěje. Pro začátek byl zapsán v první lajně vedle MacKinnona s Jonathanem Drouinem. Oba spolu hráli už v juniorce za Halifax, kde jim jezdil na křídle Martin Frk. Rantanen má zase vazbu na prvního centra Caroliny Sebastiana Aha. Potkávali se v reprezentačních výběrech Finska, zahrají si spolu na turnaji 4Nations. V roce 2016 spolu získali juniorský titul mistrů světa, byť tehdy Aho nastupoval v útoku s Patrikem Lainem a Jessem Puljujärvim.

Colorado má zkušenosti s tím, jak nové hráče úspěšně zapojit do svého systému. Nečas sbíral v průměru 1,12 bodu na zápas, svá čísla by mohl udržet nebo ještě vylepšit. Po sezoně se stane volným hráčem. Pokud by se ho vedení Avalanche pokusilo znovu podepsat, očekává se, že by to hypoteticky bylo za cenu nižší ve srovnání s tím, co by požadoval Rantanen.

Uzávěrka přestupů NHL bude až 7. března. Nicméně týmy začaly jednat v předstihu. Mezi významné přesuny patří odchod Davida Jiříčka z Columbusu do Minnesoty, Cama Fowlera z Anaheimu do St. Louis, Jacoba Trouby z New York Rangers do Anaheimu, Kaapa Kakka z Rangers do Seattlu, stejně jako rošáda brankářů mezi Coloradem a San Jose.

Výměna Rantanena za Nečase je zatím největší pecka. „Díky Ericu Tulsky, Chrisi MacFarlande, Kyle Davidsone. Generální manažeři Caroliny, Colorada a Chicaga ukázali, že nemusí patřit do klubu starých hochů, aby se dohodli,“ jásal Campbell.

Otázkou je, jak velký třesk ovlivní vyhlídky týmů na zisk Stanley Cupu. Možná, že Rantanen bez MacKinnona nebude tak dobrý. Možná Nečasovi prospěje změna prostředí a jiný herní systém. Nikdo neví, jak budou hráči v novém působišti vypadat. Prozatím jsou za vítěze považováni Hurricanes. Získali svého člověka. Jako Florida před dvěma lety v Tkachukovi za Justina Huberdeaua a MacKenzieho Weegara. Za vítěze napřed všichni považovali Calgary Flames.