Nečas opouští Carolinu! Velká výměna, Hurricanes mají finskou superstar

Boom! V zámořské NHL proběhl jeden z největších trejdů posledních let. Zničehonic se upekla transakce na trase Carolina – Colorado – Chicago. Poprvé v kariéře mění působiště Martin Nečas, který hraje životní ročník. Jeho novým domovem se stane Denver. Carolina na oplátku získala jednoho z nejproduktivnějších útočníků posledních let Mikka Rantanena a Taylora Halla.

Hurricanes poslední dny patřili mezi vážné zájemce o J.T. Millera z Vancouveru. Canucks žádali Martina Nečase, na což tým z Raleighu nebyl ochoten přistoupit.

Vedení Hurricanes tak upřelo svoji pozornost jiným směrem a nakonec našlo společnou řeč s Coloradem. Hlavním artiklem celé výměny se stal Mikko Rantanen! Avalanche po dlouhém jednání s agentem finské superstar usoudili, že bude lepší elitního útočníka poslat o dům dále.

28letému útočníkovi na konci sezony totiž vyprší smlouva a může se stát nechráněným volným hráčem. Není tajemstvím, že má stejného agenta jako Leon Draisaitl, který od příští sezony bude v platovém stropu Edmontonu zabírat 14 milionů dolarů. Podobné peníze chtěl agent i pro Rantanena.

Pro vedení Colorada jistě nešlo o jednoduchý krok. Rantanena draftovalo v roce 2015, finský rodák v dresu Avalanche odehrál 619 zápasů se ziskem 681 bodů (287 gólů +394 asistencí) a byl součástí vítězného kádru v sezoně 2021/22.

NHL je ale zkrátka především byznys. A než aby o něj tým z Denveru přišel po sezoně bez náhrady, začal jednat.

Proto získal Martina Nečase, který má podepsáno do léta 2026 a do systému Colorada by měl bravurně zapadnout. Avalanche hrají stylem založeným na držení puku a aktivním bruslení. Nečas je podle serveru NHL Edge TOP 5 bruslařem celé soutěže. MacKinnon je naprostou špičkou. Pokud dostanou šanci nastupovat vedle sebe, mohlo by jim to klapat.

Českého útočníka draftovala Carolina v roce 2017 z celkového 12. místa. Nečas v dresu Hurricanes odehrál 411 utkání a nasbíral 298 bodů (113+185). V aktuální sezoně se zastavil na 55 bodech ve 49 zápasech a má nakročeno k životní sezoně. Dosavadním maximem Martina Nečase je 71 bodů ze sezony 2022/23.

Součástí výměny se stali i Taylor Hall a Jack Drury. Prvně jmenovaný se stěhuje z Chicaga do Raleigh. Blackhawks si jako součást výměny ponechali 50 % Rantanenova platu a získali zpět svůj původní výběr ve 3. kole draftu 2025. Drury nasedne na stejné letadlo s Martinem Nečasem.

Je evidentní, že Carolina chce konečně získat vytoužený Stanley Cup. Do svého kádru přivedla dva hráče, kterým na konci sezony sice končí smlouva, ale především Mikko Rantanen by měl výrazně pomoci k dosažení vytouženého cíle.

Tým z Raleigh navíc spoléhá na Sebastiana Aha, finskou hvězdu, že přesvědčí krajana Rantanena k prodloužení smlouvy s Hurricanes.

Colorado díky této transakci ušetřilo pod platovým stropem více než milion dolarů. Avalanche nyní chtějí získat centra do druhého útoku a čas mají do 7. března, kdy proběhne uzávěrka přestupů v NHL.