Partnerka zesnulého moderátora Vondry: Srdce drásající vyznání

Dřívější narozeniny byly plné společných chvil, smíchu a vína. Ty letošní jsou ale pro přítelkyni moderátora Radia Kiss a hlasu hokejových Pardubic Jiřího Vondry (†40) obzvláště smutné. Připadly totiž na období jen krátce po posledním rozloučení.

Jen těžko by mohly být letošní narozeniny krásné Lenky ještě bolestivější. Teprve před pár dny se ona a další blízcí Jiřího Vondry se zesnulým moderátorem naposledy rozloučili poté, co jej zradilo srdíčko. Teď přítelkyně hlasu Dynama a vášnivého amatérského hokejisty poslala svému milovanému do nebe vzkaz, který drásá srdce.

„Měli jsme náš svět. A měli mít všechen čas před sebou, dělat špatná i dobrá rozhodnutí, pořád dokola a přesto zůstávat,“ napsala Lenka v popisku videa, ve kterém je řada společných momentů, z nichž je zřejmé, že byli spolu s Jirkou perfektně sehraný pár. Záběry jsou plné smíchu, polibků a momentek z dřívějších narozenin. Ty letošní už bohužel sympatická brunetka musí strávit bez milovaného partnera po svém boku.

„Vím, že mě hlídáš. A že tyhle moje narozeniny bys mě ani letos nenechal zazdít, pořádně mě obejmul a jako pokaždé uklidnil, že všechno bude zase dobré," ukončila text, na jehož závěr dala černé srdíčko a holubici.

Život oblíbeného moderátora vyhasl 15. ledna. Tehdy se po něm začali shánět kolegové poté, co nedorazil do práce. Později byl bohužel nalezen doma bez známek života. Postupně začaly vycházet najevo okolnosti, podle kterých se Jirkovi udělalo nevolno už během amatérského hokejového zápasu. Při následné návštěvě lékaře se ale na nic zásadního nepřišlo a tak se měl na další vyšetření Vondra dostavit až později. Mezi tím mu ale srdce vypovědělo službu...