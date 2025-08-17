Lecerf uhájil výhru na Czech Tour, Přidal byl na Pustevnách čtvrtý
Belgický cyklista Junior Lecerf uhájil v dramatickém závěru poslední čtvrté etapy celkové vítězství na Czech Tour. Na Pustevnách v Beskydech vyhrál po 179 kilometrech Němec Jannis Peter, čtvrtý dojel loňský mistr České republiky Tomáš Přidal.
Vítěz druhé etapy na Dlouhé stráně a průběžný lídr Lecerf dosáhl na celkové vítězství i přesto, že mu zhruba tři kilometry před cílem ujel jeden z největších soupeřů Cian Uijtdebroeks a vybudoval si zdánlivě rozhodující náskok. Na posledních desítkách metrů však devítičlenná skupina člena týmu Visma-Lease a Bike dojela, což Lecerfovi stačilo k udržení náskoku.
Dvaadvacetiletý Belgičan ze stáje Soudal Quick-Step dojel v etapě těsně před Přidalem třetí a dnes i celkově druhého krajana Uijtdebroekse porazil v konečném hodnocení o sedm sekund. Třetí byl s odstupem osmi sekund Ital Alessandro Fancellu. Přidal jako nejlepší z domácích závodníků obsadil 16. pozici.
Nejvýznamnější etapový závod na českém území vrcholil na Pustevnách poprvé. Jezdci dnes absolvovali šestikilometrové stoupání dvakrát a při druhém výjezdu se podle očekávání rozhodovalo o celkovém vítězi.
Necelé čtyři kilometry před cílem se z vedoucí skupiny odtrhlo trio nejlepších jezdců v průběžném pořadí, které bojovalo o prvenství už v pátek při jiném náročném stoupání na Dlouhé stráně. Nejaktivnější byl průběžně třetí Uijtdebroeks, jenž opakovanými nástupy ze sedla nejprve setřásl druhého Fancellua a poté i ve žlutém jedoucího Lecerfa.
Osmý muž z Vuelty 2023 si postupně vypracoval zhruba desetisekundový náskok, jenž by mu k celkovému prvenství stačil, ale v závěru mu došly síly a skupina ho dostihla. Po vítězství na Tour de l'Ain z minulého týdne tak Uijtdebroeks těsně nedosáhl na druhou výhru v etapovém závodu za sebou.