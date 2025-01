Will o těžké ztrátě po Vondrově smrti: Pro všechny je to hrozně velký šok

Nedělní bojovně vydřené extraligové vítězství nad Třincem 1:0 psalo, přece jen však nepřiválo do tábora Pardubic plnohodnotnou euforii, jak by se k triumfu nad extraligovým šampionem slušelo. Vzhledem k temným okolnostem. V českém Hockeytownu se v posledních dnech sbírají z těžkých ran, po úmrtí dlouholetého fanouška Leopolda Konrada (†77) přímo na tribuně při duelu s Litvínovem zasáhla celý klub náhlá smrt oblíbeného moderátora zápasů Jiřího Vondry (†40).

Pardubický klub se s dlouholetým spíkrem, jenž měl díky svým schopnostem a povaze v klubu velké postavení a v týmu Dynama mnoho kamarádů, velmi působivě a citlivě rozloučil před i během souboje s Oceláři. Fanoušci nesčetněkrát skandovali Vondrovo jméno.

Nedělní výhra byla i pro Jirku Vondru. „Na Jirku vzpomínám, pro nás všechny je to hrozně velký šok,“ ohlédl se krátce brankář Roman Will. Nejen on dlouho nemohl pochopit, proč tak mladý člověk odešel. „Ještě nedávno s námi byl v Davosu na Spengler Cupu. Hrozně smutná věc… Pro mě osobně je dost těžké se o tom bavit, protože Jirka byl člověk, kterého jsem dobře znal,“ připojil ještě.

Pro pardubické hráče výhrou nad Oceláři samozřejmě nic nekončí, spíš začíná. Mají co napravovat. Byť tabulkové postavení nevyznívá zle a jsou i horší než třetí příčky, síla východočeského kádru je taková, že by měla fanouškům nabízet atraktivnější hokejové menu. S pravidelnější kadencí.

Což se během aktuální sezony stalo jen párkrát, na seznamu najdete víc hříchů. Důsledkem je říjnová a pak i lednová výměna trenérů.

Věčný optimista Roman Will však na všem negativním vidí i povzbuzující signály. „Máme skvělý tým a skvělou partu, ale trápíme se. To tak někdy je, asi to k hokeji i patří. Na nás je, abychom to správně pojali a využili v náš prospěch. Každá výhra nad Třincem pomůže. V poslední době jsme dostávali dost gólů, proto nám výhra 1:0 může pomoci,“ věří týmová jednička.

Proti Třinci neprožil vůbec lehkou šichtu. Počet 21 vypálených střel hostujícího týmu nenapovídá nic o tom, že šlo o jednoduchý zápřah. Roman Will zlikvidoval možná tři třinecké tutovky, navíc výtečně vyřešil řadu ošemetných závarů, z nichž padá mnoho špinavých gólů. Byl jako zeď. „S Třincem je to pokaždé těžké, protože jde o velmi kvalitní tým. Takový zápas jsme potřebovali jako sůl. Uhrát ho na 1:0. Kluci hráli výborně do obrany, super týmový výkon,“ pochvaloval si.

Je jasné, že pardubické lapálie jsou velkým tématem pro celý český hokej, Roman Will je dává do souvislosti s minulými sezonami, v nichž Dynamo bralo bronz a stříbro. „Poslední dva roky probíhaly bez jakéhokoli problému, až v play off přišlo vyřazení. Ale do té doby jsme se tu nepotkávali s žádnou větší krizí. Myslím, že i takhle dobrý tým, jako je náš, má právo si krizí projít. Reakce na to může ukázat na velikost našeho týmu. Jak se z toho dostaneme, nebo ponaučíme,“ přemýšlí nahlas.

A jak už bylo zmíněno, v každém minusu vidí trochu plusu. „Naši sezonu nevnímám jako nějakou tragédii, možná to tak někdo vidí, ale já určitě ne. Věřím našemu týmu, pracujeme každý den,“ ubezpečuje.

Byť je brankář individuální sportovec v týmovém odvětví, dává logiku, že trenérské přesuny zasáhly také Romana Willa. I když ze stabilně nastupujících hráčů asi nejméně. „Veškeré změny se mě dotýkají asi nejmíň. Mám nadále svého gólmanského trenéra, snažíme se pracovat stejným způsobem dál. Ale i pro mě se pár věcí mění, ať už úpravou herního stylu nebo přímo systémem. Pan Hořava je skvělý trenér, což ví asi každý. Budí velký respekt, ví přesně, co chce. Což potřebujeme.“

Roman Will má za to, že oči všech hráčů teď budou Hořavovi viset na rtech. „Musíme mu věřit a plnit přesně to, co nám říká. Pokud to budeme dělat, budeme úspěšní. O tom jsem přesvědčený,“ dodává 32letý gólman.