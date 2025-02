Krasobruslaři Šiškovová a Naumov zahynuli při letecké nehodě: Překvapivé rozhodnutí s pohřbem!

Jejich rodištěm bylo Rusko, koncem 90. let se ale krasobruslařští mistři světa Jevgenija Šiškovová (†52 a Vadim Naumov (†55) přestěhovali do USA. Právě tam jejich životy také vyhasly během letecké tragédie nad Washingtonem. Zůstal po nich syn Maxim, který musel rozseknout, jak to bude s posledním rozloučením...

Podle webu RIA Novosti záchranáři nejprve našli a vyprostili tělo Šiškovové, Naumova nalezli o něco později. Pár, který v roce 1994 vybojoval mistrovský titul se letadlem, které nad Washingtonem kolidovalo s vojenskou helikoptérou, vracel s několika dalšími krasobruslaři z Kansasu. Rusové původně spekulovali o tom, že na palubě měl být i jejich syn Maxim, tomu ale zachránilo život, že z kempu ve Wichitě odcestoval o několik dní dřív.

Nehoda ho ale připravila o oba rodiče, kterým teď musí chystat pohřeb. Ruský web informoval o tom, že navzdory svému původu budou Šiškovová a Naumov pohřebni v USA. Z pohledu Maxima ale tato varianta nejspíš dává největší smysl. Sám se v Americe narodil a žije v Bostonu, do Ruska by to tedy na místo posledního odpočinku svých rodičů měl dost z ruky.

Poslední vzkaz

Krátce předtím, než Šiškovová a její muž nastoupili do letadla smrti se na jejich instagramovém profilu objevil příspěvek, který byl věnován právě Maximovi. „Ještě jednou. Jsme velmi pyšní na Maxima, který se po 7. místě v krátkém závodě dostal na stupně vítězů na národním šampionátu. Tento krásný a emotivní výkon je výsledkem týmové práce. Obrovský dík patří Serhijovi a Irině Vajpanovým a samozřejmě Adamu Blakeovi za jeho nádhernou choreografii klasiky! Maxim si vydobyl své místo v týmu 4 kontinentů," stálo v textu. Krasobruslař, který se po nehodě stal sirotkem, tak bude navždy vědět, že jeho rodiče na něj byli náležitě hrdí...