Hvězdný útočník Duran přestoupil do Saudské Arábie, ale: Žít tady nebudu!

Útočník Jhon Duran (21) přestoupil z anglické Aston Villy do saúdskoarabského Al-Nassru. Šokoval ale prohlášením, že než aby žil v Saudské Arábii, raději bude každý den cestovat z Bahrajnu!

Za vše může muslimský zákon nařizující, že muž nesmí žít v jednom domě s ženou, která s ním není v manželství. Jhon Duran proto prohlásil, že raději se usídlí ve vedlejším Bahrajnu a odtud bude každý den cestovat na trénink. Takřka denně tak bude muset zdolávat vzdálenost asi 500 kilometrů.

Může se vydat komerčním letem, který lítá z hlavního města Bahrajnu a v Al-Nassru přistává za hodinu a půl. Také může zvolit dojíždění autem a strávit na cestě několik hodin. K podobnému řešení dříve přistoupili Steven Gerrard s Jordanem Hendersonem. Sídlo jejich klubu Al-Ettifaq bylo ale od jejich zázemí v Bahrajnu vzdálené jen hodinu autem. Anebo si může Duran pronajmout soukromý tryskáč a dopravovat se přímo. Dovolit si to s novou smlouvou může.

Každou minutu totiž s vydělá necelých tisíc korun. Představte si, jaké to je se probudit po osmihodinovém spánku s půl milionem korun na účtu! Ale hlavní otázka zní: Co na to Greta a životní prostředí?