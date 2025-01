Schick před Spartou: Snad mi fanoušci nebudou nadávat. Kouč ho chválil

Za áčko Sparty toho moc neodehrál a do zahraničí se stěhoval ve velmi mladém věku. Přesto ale má k letenskému klubu blízko a utkání pro něj bude mít zvláštní náboj. „Upřímně, už je to dávno, co jsem odešel a kromě několika spoluhráčů z reprezentace už moc kluků neznám. Přesto to bude speciální zápas proti jednomu z mých oblíbených klubů,“ vzpomínal na časy ve Spartě reprezentační útočník.

Český tým už šanci na postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů ztratil, ale Leverkusen se ještě bude chtít poprat o místo v první osmičce, která by mu zajistila rovnou osmifinále. „Náš cíl je jasný: chceme vyhrát. To je nejdůležitější. Jsme velmi dobře připraveni a věřím, že zvítězíme. V sázce je toho dost, chceme udržet první osmičku. Sparta má ale svou sílu, což potvrdila proti Interu,“ dodal český kanonýr.

A podobně se vyjádřil i trenér Xabi Alonso: „Soustředíme se jen na sebe a musíme být od první minuty plně koncentrovaní. Máme to ve vlastních rukou a může se stát cokoliv. Že soupeř už nemá šanci na postup, není důležité,“ sdělil kouč úřadujícího německého mistra.

Proti Spartě a dost možná i ve zbytku sezony se navíc bude muset obejít bez klíčového muže loňské snové sezony Victora Boniface. Největší konkurent Patrika Schicka na postu hrotového útočníka má sice podepsanou smlouvu až do roku 2028, ale nyní je podle všeho na odchodu do Saúdské Arábie, kde by měl nastupovat za Al Nassr po boku Cristiana Ronalda.

Nigerijec chyběl na závěrečném tréninku před zápasem se Spartou a klub už se připravuje na jeho přestup na Blízký východ, kde na něj čeká pohádkový plat. „Probíhají diskuse s jiným klubem a musíme čekat. Zatím se připravujeme bez Boniho. Naše příprava ale pokračuje normálně a zbytek kádru je připravený a v dobré formě. Čeká nás zápas v Lize mistrů a to je momentálně náš hlavní cíl,“ potvrdil Alonso spekulace o odchodu svého talismanu z minulé sezony.

K možnému odchodu konkurenta v boji o post v základní sestavě se vyjádřil i Schick. „Boni tu pořád je, a i kdyby časem nebyl, nic se pro mě nezmění. Budu se soustředit sám na sebe a na své výkony jako doteď,“ řekl.

Jeden z novinářů se českého forvarda zeptal, co by dělal on v případě nabídky na přestup na arabský poloostrov. „Je mi 29 let a mám ambice hrát na nejvyšší úrovni, proto pro mě angažmá v Saúdské Arábii momentálně nepřichází v úvahu,“ sdělil Schick. „Victora ale chápu. Každý to má nastavené jinak,“ dodal.

Nejlepší střelec Leverkusenu v právě probíhající sezoně tak bude chtít navázat na skvělou formu, kterou v posledních měsících předvádí, a přidat další branky proti českému soupeři. Kouč Alonso vyzdvihl nejen Schickův skvělý instinkt před bránou soupeře, ale také práci pro tým: „Není to jenom o gólech, má vliv na hru celého mužstva, zapojuje se do napadání a pomáhá i v jiných aspektech. Jsem s ním spokojený,“ chválil ho Alonso.