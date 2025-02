Ronaldo: Jsem nejlepší fotbalista historie. Přiznal, že mohl jít do Barcy

„Myslím si, že jsem nejkomplexnější hráč všech dob. Lidé můžou mít rádi Messiho, Maradonu nebo Pelého, což respektuju, ale já jsem ze všech hráčů ten nejkomplexnější. Jsem nejlepší hráč fotbalové historie, neviděl jsem nikoho lepšího, než jsem já. Myslím to upřímně. Jsem dobrý v hlavičkování, zahrávání přímých kopů, jsem rychlý, silný, mám výskok,“ prohlásil Ronaldo, jenž od ledna 2023 obléká dres saúdskoarabského klubu an-Nasr.

Se 450 góly historicky nejlepší střelec Realu Madrid sváděl dlouhá léta na dálku souboje s Messim, jenž v té době působil v Barceloně. Zatímco Ronaldo například pětkrát získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa, sedmatřicetiletý Argentinec drží s osmi triumfy rekord.

„Patnáct let jsme se spolu dělili o pódia při předávání cen a vždycky jsme spolu dobře vycházeli. Jednou jsem mu dokonce pomohl s překladem do angličtiny, což bylo vtipné. Pokaždé se ke mně choval pěkně, bránil svůj tým a reprezentaci. Soupeřili jsme spolu a panovala mezi námi zdravá rivalita jako kdysi mezi Sennou a Prostem,“ uvedl Ronaldo s odkazem na rivalitu dvou jezdců formule 1 z přelomu 80. a 90. let minulého století. „Snad si proti sobě znovu zahrajeme, ale nevidím to moc pravděpodobně,“ dodal mistr Evropy z roku 2016.

Zápasy na barcelonském stadionu Camp Nou si užíval. „Křičeli tam na mě a pískali. Dával jsem tam góly raději než na (stadionu Realu) Santiago Bernabéu. Když jsem ještě hrál za Sporting, mohl jsem jít do Barcy, v roce 2003 mě chtěla koupit. Nestalo se to, protože mě sice chtěli přivést, ale s tím, že bych za ně nastupoval až od další sezony. Manchester United mě vzal okamžitě,“ vysvětlil rodák z Madeiry.

Na konec kariéry zatím nepomýšlí. „Mohl bych skončit dnes a ničeho bych nelitoval, ale byla by to škoda, protože se mi pořád hodně daří, stále jsem rozdílový hráč. Řekl bych, že bych jím ještě rok dva mohl být. Proto žiju přítomností a nedívám se moc dopředu,“ řekl někdejší hráč turínského Juventusu.