Nejvýhodnější přestupy: tři jackpoty Leicesteru, Ronaldo či italské kličky

Jaké jsou nejvýhodnější přestupy 21. století? • FOTO: Koláž iSport.cz

Na trhu se peníze točí jako o život, ale některé z nejhodnotnějších obchodů 21. století se uskutečnily za relativně nízké ceny. Vybrat vůbec ty nejvýhodnější? Složité… Přesto pár adeptů vyčnívá, kteří se řadí do brožury: Takhle by to mělo vypadat. V ideálním světě. Jako když Manchester United kupoval Cristiana Ronalda nebo hned tři jackpoty Leicesteru. A co další?