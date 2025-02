Slavný brankář Casillas: Válka s hvězdou Only Fans

Spojení Cladie Bavelové (28) a jednoho z nejlepších fotbalových brankářů historie Španěla Ikera Casillase (43) skončilo. Bavelová, nynější hvězda Only Fans, se snažila přiživit svou popularitu skrze jejich románek. Ukázala se párkrát v televizi a pustila si pusu na špacír. To Casillase rozčílilo a románek utnul.

Iker Casillas je především spojován se španělským Realem Madrid. Za 16 let kariéry v »Bílém baletu« si přišel na mnoho týmových trofejí a individuálních ocenění. Od roku 2016 byl spojován se Sarou Carbonerovou (41), španělskou sportovní reportérkou, s kterou má dva syny. V roce 2021 ale pár oznámil rozchod a od té doby byl Casillas spojován s různými ženami.

Naposledy byl viděn v přítomnosti bývalé pornoherečky Cladie Bavelové v Barceloně. Ta nyní podniká se svým tělem na portálu pro dospělé Only Fans. Bavelové se přítomnost celosvětové hvězdy zalíbila a rozhodla se, že se podělí o soukromé zážitky s ním divákům. Během televizního rozhovoru Bavelová poskytla zvukové záznamy z Whats Appu, které byly i odvysílány. Mezi nahrávkami byla jedna, ve které se zdá, že jí Casillas řekl, že je »lahodná« poté, co viděl fotografie, které mu poslala.

„Pokud se mě zeptáte, jaký byl Iker jako milenec, řekla bych, že lepší než jako fotbalista,“ popsala mimo jiné Bavelová. Přesto jen u pochvalných slov nezůstalo. Nazvala ho „laskavým, ale vůbec ne štědrým“ a za příklad dala příhodu, kdy Ikerovi řekla, že má ráda sklenku vína. On jí měl odpovědět, aby si sama tedy zašla do supermarketu koupit láhev. V dalším rozhovoru Bavelová tvrdila, že Casillas diskutoval o možnosti stát se znovu otcem. Rozpovídala se tak moc, že Casillas zareagoval prohlášením na svém profilu na sociální síti.

„Profesionálnímu fotbalu se věnuji od svých 14 let. Mám za sebou kariéru, která mi dala mnoho radostí. Jsem nejvíce hrdý na to, že se mi dostává obrovské náklonnosti a podpory ze stran veřejnosti,“ uvedl Casillas v projevu zveřejněném na sociálních sítích. „Nicméně to s sebou přineslo i zájem o aspekty mého soukromého života, které jsem vždy chtěl držet mimo pozornost médií, protože patří k mému nejstřeženějšímu soukromí.“

Slíbil, že podnikne právní kroky vůči komukoliv, kdo se hodlá zviditelňovat na jeho jméně. Když Casillas vydal prohlášení, byla Bavelová dotázána, jak je to s jejich vztahem. „Jsme dva svobodní lidé,“ odpověděla stroze. Vypadá to tedy na konec milostného dobrodružství, na kterém hvězda Only Fans chtěla pořádně vydělat.