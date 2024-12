Ostré reflexy aneb NEJ gólmani: kmotr Gigi, svatý Iker, Čech či provokatér

V Realu získal 12 trofejí a obzvláště působivý byl během neotřesitelného tažení LM (2017–18), kdy ho zvolili nejlepším gólmanem sezony. Ještě mocnějším důkazem jeho zručnosti byly Navasovy čarodějné zákroky v Levante a udatné skutky na MS 2014 během historického postupu Kostariky do čtvrtfinále, když byl ve třech z pěti utkání vyhlášen mužem zápasu.

Všeobecně populární není. Provokuje a chová se neotesaně; gentleman z něj nebude nikdy a někteří protihráči pohrdavě konstatují, že jeho mozek… není náchylný k myšlení. Nelze však popřít, že je neuvěřitelný brankář a nedostižný penaltový specialista. Bez jeho heroických činů proti Nizozemsku a Francii by Argentina MS 2022 nevyhrála, což platí i o Copě América (2021 a 2024).

Málokdy se stává, že by brankář dokázal proměnit tým, ale Alisson, děsivě dobrý v soubojích jeden na jednoho, není obyčejný gólman. Liverpool, který v květnu 2018 prohrál finále LM z valné části kvůli chybám Lorise Kariuse, to věděl: už v Římě se o něm mluvilo jako o „Messim mezi brankáři“. Na Anfieldu předčil veškerá očekávání a Kloppův pluk pozvedl ve vítěze všech trofejí, jež se jim předtím vyhýbaly.

Na scéně je tak dlouho, že je těžké uvěřit, že je mu 32 let. Za belgický Genk začal chytat už v šestnácti (2008). V roce 2011 ho koupila Chelsea jako Čechovu náhradu a Courtois se během tříletého hostování v Atlétiku, jemuž pomohl k titulu (2014), prosadil jako nejlepší brankář La Ligy. A poté se mu podobně dařilo i v PL a posléze v Realu, kde zůstane v paměti díky hrdinství v LM.

Mnozí tvrdí, že je nejlepším brankářem PL všech dob, když na této pozici vystřídal Petera Schmeichela. Jde-li o udržení čistého konta, je skutečně ve vlastní lize (202 celkem a 24 v jedné sezoně). Získal rekordní čtyři Zlaté rukavice, a to ve dvou různých klubech (Chelsea a Arsenal). V sezoně 2004–05 vydržel bez inkasované branky déle než kdokoli (1025 minut). Buffon ho považuje za nejbravurnějšího všestranného gólmana své generace.

Galácticos potřebovali brankáře s velkým B. Iker vtrhl do Realu jako kluk a v devatenácti předvedl mistrovský výkon ve finále LM (2000). Byl akrobatický, dramatický a vzrušující na pohled. A vyrostl z něj fantastický vůdce, který vedl Španěly ke zlatému hattricku (EURO 2008 a 2012, MS 2010). Svatý Iker je dodnes držitelem rekordu v počtu čistých kont v LM.

2. Manuel Neuer

Do značné míry změnil hru. Brankáři, kteří byli dobří s míčem u nohy, už se objevili i dřív, ale Neuer to posunul na jinou úroveň a zůstává v čele stále se rozrůstajícího zástupu strážců, kteří jsou ochotni opustit pokutové území a likvidovat nebezpečí ve vyšších patrech hřiště. Guardiola dokonce uvažoval, že by s ním hrál ve středu pole! S Bayernem přepisoval jeden rekord v počtu čistých kont za druhým a získal všechna ocenění včetně Zlaté rukavice na MS 2014.