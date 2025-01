Barcelona znemožnila Real. A mohlo být hůř! Ancelotti litoval fanoušky

V říjnovém ligovém duelu Real Madrid schytal od Barcelony potupný výprask 0:4 na vlastním stadionu v El Clásicu. O pár měsíců později ho úhlavní rival rozložil znovu. Tentokrát ve finále Superpoháru, které Katalánci ovládli výsledkem 5:2. „Rozumím smutku fanoušků a je mi to velmi líto. Můžete prohrát, ale ne takovým způsobem poté, co jsme předvedli v prvním poločase,“ naříkal po zápase trenér Realu Carlo Ancelotti.

Barcelona neprožívá zrovna nejlepší období. V La Lize získala z posledních sedmi utkání jen pět bodů a propadla se na třetí místo. Na nenáviděný Real ztrácí už 5 bodů, první Atlético Madrid má pak dokonce ještě o bod víc. Na turnaji o španělský Superpohár v Saúdské Arábii ale předvedli nejlepší výkony právě Katalánci a ve finálovém zápase zcela rozložili Real Madrid.

Výsledek 5:2 je pro bílý balet ještě relativně milosrdný. „Ancelotti může děkovat Szczesnému, že ho ušetřil historického debaklu,“ stojí v jednom titulku španělského deníku Marca. Po zbytečném vyloučení gólmana Barcelony na začátku druhého poločasu za stavu 5:1 se červeno-modří stáhli a zápas chtěli dohrát v poklidu, předtím ovšem totálně rozebrali žalostnou obranu svého soka. „Z tohoto zápasu si nemám co pozitivního odnést. Snad jen výkon Mbappého,“ bědoval Ancelotti.

Právě francouzská superstar poslala Real už v páté minutě do vedení. Pak ale přišlo velkolepé ofenzivní představení soupeře. Jako první se prosadil po krásné individuální akce Lamine Yamal, který opět vyvolal vzpomínky na Lionela Messiho. Jeho akce z pravé strany, kdy posupnými naznačeními obešel několik obránců a chytře zakončil k přední tyči, byla jako z dílny argentinského génia.

Ještě před poločasem pak přidali své zásahy parťáci z útoku. Robert Lewandowski proměnil penaltu a Raphinha zvýšil přesnou hlavičkou. V desáté minutě nastavení prvního dějství pak skvělý výkon Barcy podtrhla branka Alejandra Baldeho. „Jsem velmi hrdý na hráče, klub i fanoušky. Byl to fantastický zápas. Zareagovali jsme na první gól Madridu a potom jsme pokračovali velmi dobře,“ radoval se trenér vítězného týmu Hansi Flick.

Krátce po přestávce si s obranou Realu pohrál kapitán Raphinha a dokončil potupu nenáviděného rivala. Ten ještě mohl vstát z mrtvých, když brankář Barcelony Wojciech Szczesny hloupě vyběhl mimo vápno a podrazil Mbappého, za což viděl červenou kartu. Následný přímý kop navíc parádní ránou proměnil Rodrygo a dal Madridu naději.

S dlouhou přesilovkou ale hráči v bílém nenaložili dobře. Až do konce si žádnou větší šanci nevytvořili a Barcelona dovedla zápas do vítězného konce. „Když byl Szczesny vyloučen, nebylo to jednoduché. Na to, jak jsme poté bránili, jsem hrdý nejvíc. Jsem spokojený s mnoha věcmi, ale především s tímhle,“ ocenil Flick svůj tým. Německého kouče na oplátku pochválil Raphinha, který byl se dvěma góly a jednou asistencí vyhlášen nejlepším hráčem zápasu: „Víme, co máme na hřišti dělat. Věříme našemu trenérovi a on věří nám,“ vysvětloval Brazilec.

Barcelona tak dokázala vůbec poprvé v historii vstřelit proti Realu aspoň čtyři branky ve dvou vzájemných zápasech po sobě a na úspěch ze Superpoháru bude chtít co nejlépe navázat ve zbytku sezony, kdy Katalánce čeká nelehký úkol: smazat ztrátu na oba madridské kluby a poprat se o ligový triumf.

