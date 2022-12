Osudy nejlepších brankářů MS: šéf Kahn, rakovina a druhá liga do 46 let

Jaké mají osudy nejlepší brankáři z posledních světových šampionátů? • FOTO: Koláž iSport.cz Na jejich formě závisí úspěch na mistrovství světa. Nejlepší brankáře, kteří jsou na šampionátech vyhlašování pravidelně od roku 1994, spojují také zajímavé osudy. Pojďme se podívat, jak si vedou gólmanské hvězdy Oliver Kahn, Iker Casillas, Gianluigi Buffon a další.

Michel Preud´homme (Belgie) MS 1994 ve Spojených státech Poprvé reprezentoval už v roce 1980, ale až úspěch na MS 1994 vystřelil belgickou brankářskou hvězdu k prvnímu angažmá za hranicemi, stal se historicky prvním zahraničním brankářem Benfiky Lisabon. A stejně jako předtím v belgické lize odváděl skvělé výkony, fanoušci ho nazývali „Saint Michel.“ Jako trenér po konci kariéry dokázal s Lutychem a Bruggami vyhrát belgickou ligu. V roce 2020 po konci svého třetího angažmá v Lutychu prohlásil: „Ne, nemyslím, že bych ještě někdy v budoucnu koučoval.“ Slib v 63 letech stále platí. Michel Preud´homme nastartoval po brankářské kariéře tu trenérskou • Foto Profimedia.cz

Fabien Barthez (Francie) MS 1998 ve Francii Před domácím šampionátem se dostal na pozici jedničky francouzské reprezentace místo Bernarda Lamy, testovaného pozitivně na marihuanu. Pozici pak deset let nepustil, kromě zlata z MS 1998 si připsal i titul z EURO 2000 nebo dva anglické tituly v Manchesteru United. Po konci kariéry zkoušel štěstí v plážovém fotbalu, větší díru do světa udělal v motosportu, odjel i závod 24 hodin Le Mans. Ve fotbale se angažoval jako trenér brankářů u francouzské reprezentace a druholigovém Toulouse. Hodně pozornosti budil jeho vztah s modelkou Lindou Evangelistou, o jeho současné manželce se toho moc neví, má s ní dvě děti. Fabien Barthez na MS 2002 • Foto Michal Beránek (Sport)

Oliver Kahn (Německo) MS 2002 v Japonsku a Koreji Jistota, kapitán a autorita, které se podřizovali všichni na hřišti. Brankářský velikán svými výkony dotáhl Německo na prvním asijském šampionátu v historii až ke stříbru. Na dalším šampionátu už plnil roli dvojky a zachytal si jen v zápasu o bronz. Když se v roce 2008 loučil s hráčskou kariérou, přišlo na jeho poslední zápas 69 tisíc diváků. Poté vystupoval jako televizní expert a v roce 2019 se vrátil do Bayernu Mnichov jako ředitel, jímž je dodnes. Pozorně je sledovaný i jeho soukromý život, nyní žije se svojí druhou ženou, má dva syny a jednu dceru. Oliver Kahn v dresu německé reprezentace • Foto Jaroslav Legner (Sport)

Gianluigi Buffon (Itálie) MS 2006 v Německu Buffon je Maradona mezi brankáři, to o dlouholeté opoře tvrdili spoluhráči. V roce 2018 skončila jeho kariéra v italské reprezentaci po 176 startech. Po ročním angažmá v Paris St. Germain se vrátil překvapivě ještě jednou do Juventusu a sbíral zajímavé rekordy. Třeba ve věku 43 let chytil penaltu v Serii A… Mnozí pak čekali konec kariéry, ale bývalý manžel české modelky Aleny Šeredové místo toho pokračuje v druholigové Parmě, odkud v roce 2001 odešel do Juventusu poprvé. A smlouvu má ještě do konce příští sezony, takže by měl chytat ještě ve 46 letech. Gianluigi Buffon si vzal českou modelku Alenu Šeredovou • Foto Barbora Reichová (Sport)

Iker Casillas (Španělsko) MS 2010 v Jižní Africe Symbol brankářské dlouhověkosti. Když Casillas získal se Španělskem zlato na MS 2010, bylo to už téměř 11 let od jeho prvního startu za áčko Realu Madrid a ještě dalších 10 let předtím, než v Portu ohlásil konec kariéry. Poslední rok se ale na hřišti neobjevil poté, co dostal na tréninku infarkt. Nyní ho už znovu najdete ve strukturách Realu Madrid jako asistent generálního ředitele klubové nadace. Pozornost budil i jeho vztah s televizní reportérkou Sarou Carbonerovou, v říjnu se na jeho twitterovém účtu objevilo oznámení, že je gay. Překvapivá zpráva byla označena za hackerský útok. Iker Casillas, dlouholetá stálice španělské reprezentace a Realu Madrid • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Manuel Neuer (Německo) MS 2014 v Brazílii Co dnes dělá Neuer… To všichni, kteří sledovali neúspěšné vystoupení Německa na letošním MS, dobře vědí. Stále si drží neotřesitelnou pozici v Bayernu Mnichov, stejně jako v roce 2014 je i jasnou reprezentační jedničkou a nechystá seto změnit. Ve sbírce má deset bundesligových titulů a dvě prvenství v Lize mistrů. Letos prozradil, že má za sebou tři operace kvůli rakovině kůže. Poznáte to podle jeho malé jizvy pod nosem. I kvůli tomu začal společně s tenistkou Angelique Kerberovou vystupovat v reklamách na opalovací krémy. Manuel Neuer skončil s německou reprezentací na MS 2022 už po základní skupině • Foto Reuters