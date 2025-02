Superstar Ledecká: Bronz jako zlato. Kam patří mezi hvězdami? Chybí jí...

Opět předvedla něco přelomového. Bronzovou medailí ze sjezdu na sjezdovce Ulli Maierové se Ester Ledecká stala teprve druhou Češkou po Šárce Strachové s medailí z mistrovství světa v alpském lyžování, první v rychlostních disciplínách.

„Je to úplně neskutečný úspěch. Pro nás má cenu zlata,“ uvedl Jan Fiedler, sportovní ředitel svazového úseku alpského lyžování.

Ledecká přepsala českou historii, už ale nejde o zázrak na sněhu jako ve zlatém super-G na olympiádě v Pchjongčchangu. Tehdy celý svět psal o tom, že na lyžařských Hrách vyhrála snowboarďačka. Dnes je STR v zásadně odlišné pozici.

„Bronz toho zase moc nemění. Už bylo jasné, že je v absolutní špičce. Teď se to jen potvrdilo medailí,“ řekl pod kopcem v Hinterglemmu Tomáš Němec, majitel lyžařské továrny Kästle. „Je třeba si vzpomenout, že na posledním mistrovství světa byla dvakrát čtvrtá, což je v alpském lyžování o chlup. Patří do absolutní špičky, takže si nemyslím, že by tohle něco změnilo. Je v topu ženského lyžování.“

Ledecká na svou druhou velkou lyžařskou medaili čekala sedm let, během nich ale uspořádala několik ostrých útoků na podium. Na světovém šampionátu 2021 v Cortině d´Ampezzo ztratila na medaili v super-G šest setin sekundy a o pár dní poději ve sjezdu sedm. V přepočtu ji tehdy k bronzu scházelo 1,96 metru. V obou případech skončila čtvrtá. „Takovou krásnou veverku jsem mohla dostat,“ stýskala si tehdy, když se trochu smutná dívala, jak se soupeřky kromě klasických medailových vloček mazlí i s maskotem tehdejšího šampionátu.

O rok později na OH v Pekingu byla čtvrtá v alpské kombinaci a pátá v super-G, kde jí k medaili scházelo třináct setin. Přesně o takový zlomek času v sobotním sjezdu v Hinterglemmu střihla čtvrtou Rakušanku Cornelii Hütterovou. „Mám radost, měli jsme asi trochu štěstí. Myslím si, že jsem snad taky docela dobrá lyžařka. Myslím, že jsem si tu medaili už taky zasloužila,“ smála se Ledecká.

V nejlepší pětce

Svět už teď není v šoku, kde se na stupních vzala. Ačkoli stále kombinuje dva sněhové sporty, snowboarding jí bere čas na lyžařský trénink a prověřuje i její vycvičené tělo do krajnosti, v lyžování je na úrovni těch největších hvězd.

„Je určitě v pětce nejlepších. Když trénuje s ostatními, Ester se pořád pohybuje kolem Brignone,“ tasí Bank příjemné srovnání s vedoucí ženou aktuálního Světového poháru. „Hodně je to kvůli tomu, že nám perfektně v létě vyšel trénink oproti loňsku, kdy se vracela po zranění a měli jsme pořád šílené počasí.“

Ledecká má za sebou dvě těžké zimy, jednu na lyžích komplexně ztratila kvůli komplikovanému zranění klíční kosti, v druhé dlouho marodila s neústupnou nemocí, z níž se vyklubal černý kašel. Na začátku téhle zimy stála na startu konečně v plné formě, musela jen vychytat detaily. Do šampionátu se na stupně dostala jen jednou, třetím místem ve sjezdu v St. Antonu. „V každé jízdě může být na podiu, ale letos se v některých jízdách objevily chybičky. Ty ji stály top umístění. Jinak jezdí skvěle,“ chválí ji Fiedler.

Těsně před světovým šampionátem ji znovu potrápila bolavá záda, přímo v Hinterglemmu léčila silnou virózu. Přesto jezdila na takové úrovni, že nechybělo moc a mohla být dvojnásobnou mistryní světa. Ve čtvrtečním super-G zaváhala na zrádném skoku do zatáčky těsně před prudkou pasáží. Ztratila rychlost a místo medaile skončila těsně sedmá.

„V super-G na posledním skoku blbě nasměrovala let, tam ztratila medailovou pozici. Dneska to klaplo,“ líčil Fiedler po sobotním sjezdu. V něm měla Ledecká na všech mezičasech nejrychlejší čas, byla to jízda na zlato. Ztratila ho znovu až v závěrečné části. Projela ji líp než ve čtvrtek, ale ze zlaté pozice se o 21 setin sesunula na bronzovou za Američanku Brezzy Johnsonovou a Rakušanku Mirjam Puchnerovou.

„Byla výborná. Ty chyby pramenily z toho, že měla na skoku nejvyšší rychlost. Najela tam hrozně rychle, v jedné bráně ji to trochu koplo a už to nedohnala až do cíle tu správnou lajnu,“ vysvětlil Bank. „Dole jela líp než v super-G, ale ztratila tam zlato. Johnsonová jela optimální stopu, trefila to šíleně, to bylo těžké překonat.“

I tak. Nasázejte si, co už Ledecká v kariéře dokázala. Na snowboardu je dvojnásobnou olympijskou vítězkou a dvojnásobnou mistryní světa. Na lyžích vyhrála olympiádu a teď má i bronz ze světového šampionátu. Je to neobyčejné. Unikátní.

„Ve snowboardingu už jsem (na mistrovství světa) měla dvě zlaté medaile a jedno stříbro, s bronzem z mistrovství světa v lyžařském sjezdu mám sbírku kompletní,“ usmívala se Ledecká. „Dřív jsem na snowboardu závodila víc, ale v posledních letech jsem víc na lyžích a trochu se lepším. Věřím, že jsem docela dobrá lyžařka a taky snowboardistka.“

Ledecká oba své sporty citlivě mixuje. V téhle zimě zatím zvládla na snowboardu jen úvodní víkend Světového poháru v Číně a další závod plánuje až koncem března na mistrovství světa.

„Ze snowboardu vždycky přijede v dobrém stavu, je rychlá. Když jsme trénovali v Americe a přijela z Číny ze svěťáku, hotová s jet lagem, v tréninku byla absolutně neporazitelná. Jezdila nejlepší jízdy,“ líčí Bank.

Na lyžích Ledecká těží ze svého soudržného týmu. Stopu jí hledají hlavní trenér Franz Gamper spolu s Tomášem Bankem. Její tělo drží fit fyzioterapeut Ladislav Polášek, psychiku častá přítomnost maminky Zuzany. Na kopci jí občas jízdy natáčí i Fiedler a svazový kondiční trenér František Andrle. Perlou v koruně je pak osobitý servisman Guntram Mathis, s přezdívkou Tschunti. „Děláme všechno, aby měla nejlepší lyže, což jsem přesvědčený, že měla,“ říká Němec. „Má nejlepšího servismana na světě. Takže jsme udělali, co jsme mohli.“

Ledecká se stále drží na vrcholu globální špičky ve dvou sportech. Sáhla si už téměř na všechno. Na prkně získala čtyři křišťálové globy za vítězství v paralelním snowboardingu a další tři malé. Jediné, co jí ještě schází, je globus z lyžování.

„To by musela přestat jezdit na snowboardu…“ říká Němec. „V případě, že by přestala… V obřím slalomu je senzační, jezdila by určitě mezi desátým a patnáctým místem. V případě, že by se čistě soustředila jen alpské lyžování, tak by velký glóbus mohla vyhrát. Ale ji baví snowboard a já tomu rozumím.“

Co už Ledecká dokázala

Lyžování

Olympijská vítězka: super-G (2018)

Bronz na MS: sjezd (2025)

Vítězství v SP: 4

Stupně vítězů v SP: 11

Snowboarding

Olympijská vítězka: paralelní obří slalom (2018)

Dvojnásobná mistryně světa: paralelní slalom (2015), paralelní obří slalom (2017)

Vicemistryně světa: paralelní slalom (2017)

4x velký křišťálový globus: paralelní snowboarding (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019)

3x malý křišťálový globus: paralelní slalom (2015/2016, 2017/2018, 2018/2019)

Vítězství v SP: 25

Stupně vítězů v SP: 39

České medaile na MS

Šárka Strachová (slalom)

2005: bronz

2007: zlato

2009: stříbro

2015: bronz

Ester Ledecká (sjezd)

2025: bronz