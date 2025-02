Zrušení olympijské kolize? Kejval zchladil nadšení

Rakouská televize rozdováděla českou obojživelnici Ester Ledeckou s novinou o vyřešení kolize v programu lyží a snowboardu na ZOH v Itálii. Bohužel ale předčasně...

„Někdo z ORF (pozn.: rakouská TV) mi říkal, že to organizátoři změnili. Musím si to nechat potvrdit, abych mohla jásat, ale bylo by to úžasné,“ doufá Ledecká, že nakonec bude mít možnost zabojovat na olympiádě ve sjezdu i na snowboardu.

„Jednáme o tom intenzivně, ale zatím nic takového nemůžeme potvrdit. Mám lepší informace než oni,“ vyvrátil nadšení pro Blesk šéf ČOV Jiří Kejval.

Kolize disciplín

Ledecká by se za rok měla objevit na olympiádě v Itálii. Na předchozích Hrách získala tři zlata. První dvě historicky ve snowboardingu a Super-G v Pchjongčchangu 2018, naposledy brala zlato při obhajobě ve snowboardingu v Pekingu 2022. Jenže organizátoři italské olympiády udělali Ester velkou tlustou čáru přes plány startovat v obou disciplínách.

Jedná se o časovou kolizi, při které by potřebovala nejlépe přenášedlo z Harryho Pottera, aby se dostala z jednoho místa na druhé. Pro tým kolem Ledecké i její silné sponzory a Český olympijský výbor nastal čas vyjednávání. Zatím jsou organizátoři hluší a slepí k českému snowboard-lyžařskému zázraku. Ester jim ziskem bronzové medaile na mistrovství světa v Saalbachu uštědřila políček. Proberou se konečně?