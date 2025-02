Ledecká už skákala radostí, ale… Dobrá zpráva o olympiádě byla fáma

Ledecká tomu nemohla uvěřit.

„Opravdu? To je super!“ řekla v němčině a začala doslova skákat radostí.

Reportér rakouské televize ORF jí právě sdělil informaci o změně olympijského programu, která by jí vyřešila nepříjemné dilema.

„Slyšel jsem to. Doufám, že je to pravda,“ uvedl reportér.

Jenže není. Ledecká však v radostném opojení ještě chvíli zůstala.

„Někdo z ORF mi říkal, že to změnili. Musím si to nechat potvrdit, abych mohla jásat, ale bylo by to úžasné,“ líčila Ledecká v mixzoně českým novinářům.

„Slyšel jsem, že Rakušáci z ORF říkali, že se uvažuje o přesunu, že to nějak zarezonovalo, ale nevím,“ tápal Tomáš Bank, jeden z lyžařských trenérů Ledecké.

Fáma zazněla v rakouské televizi

Během sobotního odpoledne se vysvětlilo, že šlo o omyl. V přenosu rakouské televize zazněla klasická kachna.

Problém spočívá v tom, že 8. února 2026, přesně rok od sobotního bronzového závodu Ledecké na MS, se během olympijských her má v Livignu konat paralelní obří slalom na snowboardu a ve stejnou dobu v Cortině d´Ampezzo lyžařský sjezd. Český olympijský výbor i svaz lyžařů už vznesli oficiální žádost o úpravu kalendáře. Tu ale zatím nikdo nepotvrdil.

„Požádali jsme o změnu programu, ale nemáme žádnou novou informaci o tom, zda by byla možná. Poskládat program ZOH je složité, disciplíny na sebe navazují, takže každá změna ovlivní další program. Naděje se však zatím nevzdáváme,“ uvedla Barbora Žehanová, ředitelka komunikace ČOV.

Pokud si Ledecká bude muset vybírat, bude stát před složitou volbou. V lyžařském sjezdu právě získala bronz na mistrovství světa, na snowboardu má reálně větší šance na zlatou medaili, kterou by v paralelním obřím slalomu mohla unikátně získat na olympiádě potřetí po sobě.

„Chápu, že mít šanci vyhrát třikrát za sebou olympiádu, i když v podstatně menším sportu, než je alpské lyžování, je lákavé. A ta pravděpodobnost je tam – co si budeme povídat – podstatně větší,“ přemítá Tomáš Němec, majitel továrny Kästle, na jejích lyžích Ledecká jezdí. „Takže chápu, že nejspíš pojede na snowboardu. A že mě to mrzí? No, mrzí. Ale s tím se těžko dá něco dělat, překlopit to nejde, to by se jim přesypala celá struktura. Když by to klaplo, bylo by to senzační, ale moc tomu nevěřím, že by to šlo. To bychom se mohli bavit i o tom, jak je celá olympiáda zoragnizovaná. Chlapi jedou v Bormiu, ženské v Cortině, je to šest hodin autem. Nemá cenu se o tom bavit. Olympiáda je víc politika a peníze než sport.“

Bank: Nemyslím na to, je mi to vlastně jedno

Ledecká na olympiádě zkombinovala svoje dva sporty už dvakrát. Na ZOH 2018 v Pchjongčchangu vyhrála super-G, kvůli druhému zlatu na snowboardu ale musela obětovat sjezd. V roce 2022 v Pekingu vyhrála zlato na prkně a pak absolvovala i obě rychlostní lyžařské disciplíny.

„Já na to nemyslím, mně to je vlastně jedno,“ říká Bank. „Podívám se na program, a co budeme moct jet, na to se připravím. S tím nic nenadělám. Sjezd by byl super, a když nebude, připravíme se na super-G. Nebo na obřák.“

Prioritou Ledecké je kombinace obou disciplín. Ačkoli v posledních sezonách daleko víc lyžuje, účast na snowboardových vrcholech si hlídá.

„Spíš jsem chtěla, abych ukázala, že jsem schopná konkurovat v obou sportech. A že by byla škoda mě nenechat závodit v obou, protože si myslím, že můžu udělat dobrou show na olympiádě. Ráda bych dostala šanci,“ uvedla Ledecká.

Ledecká kombinuje oba sněhové sporty i v aktuální sezoně. Po bronzovém závodě v Saalbachu-Hinterglemmu ji po krátkém odpočinku čeká trénink na snowboardu. Se Světovým pohárem v lyžování se chce rozloučit za tři týdny v norském Kvitfjellu a koncem března se chystá na MS v alpském snowboardingu ve Svatém Mořici.

„Nechceme ji utavit. Jak chce jezdit snowboard, má to nalajnované, strašně se těší. Těžko bychom našli místečko,“ říká za lyžařskou sekci týmu olympijské vítězky Bank. „Justin (snowboardový trenér Reiter) počítá se snowboardovým tréninkem po Kvitfjellu.“