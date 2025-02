Světový pohár je zpět, řeší se Rusové. Budou hráči NHL na olympiádě?

Za posledních devět let neviděli hokejoví fanoušci mezinárodní turnaj nejlepších proti nejlepším. David Pastrňák v květnu oslaví 29. narozeniny, přesto se ještě nezúčastnil olympijských her. To by se ale mělo příští rok změnit! NHL i hráčská asociace před startem turnaje 4 Nations potvrdily, že se chtějí her v Itálii zúčastnit. A v roce 2028 se bude konat Světový pohár za účasti minimálně osmi týmů. Co Rusko?