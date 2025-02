Erat po bouračkách mluvil o lžích a omluvách, ale... Zpražil ho slavný reportér!

Jeho jízda pod vlivem skončila dvěma nehodami, od nichž ujel, a nocí v policejní cele. Hokejista Martin Erat (43) to označil za lži. Slavný americký reportér, jenž s kauzou přišel, se proti jeho slovům teď důrazně ohradil!

Veterán zámořské žurnalistiky Andy Cordan (62) ze stanice WKRN v americkém státě Tennessee byl vůbec prvním, který o Eratově šílené jízdě referoval. Díky svým konexím na policii zjistil, že bývalý český reprezentant, který se po kariéře usadil nedaleko Nashvillu, kde 11 sezon válel, čelí hned pěti obviněním – včetně jízdy pod vlivem.

„Že bych od nehody odjel? Nebo že bych pil? Absolutní výmysl! Nechápu, kde se to vzalo. Vůči mně to není fér. Jak někdo může psát takové výmysly?“ zlobil se v deníku Sport Erat a dále tvrdil, že zámořská média články stáhla a omluvila se mu. „Ozvaly se jim příslušné úřady, že je to výmysl. A dál už to nikdo neřešil,“ dodal Erat.

Nejvyšší standard

Andyho Cordana, který si na reputaci a vysokém standardu svých zpráv dává pochopitelně dost záležet, tím pořádně nakrkl! „Jsem televizní reportér už od roku 1985. Nedělám žádné fake news!“ rozohnil se Cordan, když mu Blesk přeložil Eratova slova.

„Spolupracuji s místními úřady, případ mám potvrzený z několika nezávislých zdrojů, získal jsem i výpovědi svědků,“ popsal tradiční novinářskou praxi. Že by se tedy měl Eratovi za něco omlouvat? „Ne! To se nestalo!“ vyloučil Cordan a popřál svým českým kolegům v podobných případech hodně síly.

Víte, že...

Soud s Eratem začne ve státě Tennessee v červnu, českému hokejistovi hrozí skoro dva roky natvrdo.