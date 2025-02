Erat se brání obviněním z nehody, ale... Obhajoba má hned několik trhlin

„Že bych od nehody odjel? Nebo že bych pil? Nechápu, kde se to vzalo,“ bránil se Martin Erat ve své verzi. „Ano, měl jsem nehodu. Jel jsem brzo odpoledne na zápas dětí. Venku už byla zima, silnice nebyla ošetřená, takže mi to ujelo a lehce jsem bouchnul do jednoho auta u domu,“ přiznal.

Jenže podle údajů o počasí z předminulé soboty panovaly v Nolensvillu, kde k nehodě došlo, teploty okolo deseti stupňů nad nulou. Informace o špatných podmínkách popřel i jeden z uživatelů sociální sítě X, jenž tvrdí, že žije nedaleko Erata.

„Bydlím kousek od Martina Erata a v docházkové vzdálenosti od místa, kde měl poprvé řídit jako blbec. Stav silnice byl normální. Žádný sníh. Žádný déšť. Deset stupňů celsia. Počasí nebylo příznivé k bourání do schránek nebo aut. Ale on to udělal,“ napsal Craig B Outlawed na sociální síti X.

Někdejší útočník Nashvillu a Washingtonu mluvil o ťukanci do zaparkovaného vozu. Jiné verze hovoří o nárazu do auta při odbočování a následně ještě srážce s poštovní schránkou ve městě Brentwood. Erat podle svých slov sám zazvonil u domu a zavolal policii, aby nehodu nahlásil.

Americká média ale píší, že policisté přijali hlášení od několika svědků ohledně obou incidentů a celkově nedbalé jízdy. Eratově verzi příliš nenahrává ani zveřejněná fotografie z policejní stanice. Tu měl někdejší hráč Brna opustit po zaplacení kauce v přepočtu okolo 730 tisíc korun. Už samotná výše kauce neodpovídá Eratově verzi o nicotném incidentu.

Podle Dannyho Butlera, který se ke druhé nehodě připletl, byl Erat viditelně pod vlivem návykových látek, během mluvení prý mumlal a blábolil. To kouč mládeže v Nashvillu razantně popřel. „Byl jsem nemocný. Takže jsem v sobě měl medicínu, kterou mi předepsal doktor a používá se, když má člověk chřipku. A právě v ní bylo malinko alkoholu,“ prohlásil.

Ve státě Tennessee je ovšem povolená hranice alkoholu v krvi 0,8 promile. To by znamenalo daleko větší dávku, než obsahuje obyčejný lék v bezpečné dávce. Ze spisu, který si deník Blesk vyžádal od americké policie, je přitom patrné, že Erat čelí hned pěti obviněním včetně jízdy pod vlivem. Dále je to dvakrát opuštění místa nehody a neopatrné řízení.

S informacemi o nehodách přišla jako první americká média. Podle Erata ale články stáhla a omluvila se. „Ozvaly se jim příslušné úřady, že je to výmysl. A dál už to nikdo neřešil,“ tvrdil bývalý reprezentant. Na serverech WKRN.com, Nashvillepost.com nebo TheHockeyNews.com se ovšem o incidentu dál dočtete.

Podle prohřešků uvedených v policejním spisu hrozí Eratovi pokuta, zabavení řidičáku, veřejně prospěšné práce i pobyt ve vězení. Pravdu o nehodě či nehodách by mělo odhalit další vyšetřování.

Ačkoli Erat žije a trénuje děti v severní Americe, jeho původní záměry byly jiné. Směřovaly do Vyškova, kde se hodlal věnovat hokejovému rozvoji zdejších dětí, mezi něž patřil i jeho syn. V místním MBK se rýsoval zajímavý projekt, jehož součástí byli i bývalí výborní extraligoví hráči.

Zpočátku vše šlapalo výborně, postupem času se však silná tréninková skupina začala rozpadávat kvůli odlišným názorům na práci, až vše skončilo rozchodem trenérů a odchodem každého z nich do jiných klubů. A projekt šel k ledu. Byla to škoda, ovšem šlo o jediný možný výsledek, neboť v závěru společného působení nepanovaly mezi trenéry zrovna idylické vztahy.

„Třeba na letních kempech pro děti se děly dost zarážející věci, alkohol byl součástí toho všeho. Nechci jmenovat, ale v této souvislosti asi každého napadne, koho mám na mysli. Mezi trenéry to v jednu chvíli bylo velmi vyostřené, docházelo i na fyzické ataky, rodiče dětí nechápali, co to má znamenat,“ řekla Sportu pod podmínkou anonymity jedna z osob, která se v útrobách vyškovského stadionu tehdy pravidelně pohybovala a vše viděla.

Erat se posléze rozhodl natrvalo žít v USA, v dobíhající sezoně 2021/22 a v následujícím ročníku 2022/23 byl asistentem Kariho Jalonena u dospělé reprezentace, s níž vybojoval bronz na MS. Po předloňském šampionátu odešel společně s finským hlavním koučem, na jejich místo nastoupila skupina Radima Rulíka.