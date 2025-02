Bývalý útočník i kouč nároďáku Erat způsobil v USA skandál: Boural opilý, utekl a...zatkli ho!

Posilnit se alkoholem a sednout za volant! Přesně to zakazuje zákon, který však nejednou na silnici nedaleko Nashvillu porušil bývalý hokejový reprezentant Martin Erat (43).

V modré tesle se předminulou sobotu kolem půl čtvrté odpoledne proháněl jako kdysi na ledě Predators, jenže do cesty se mu místo kotouče připletl bílý cadillac. První havárie byla na světě! A co hříšník Erat? Podle tamních médií z místa nehody ujel a v neohrožené jízdě, v níž ho alkohol převtělil do pilota formule 1, pokračoval dále. „Jezdí tu nějaký maniak v modré tesle,“ vyzváněl strážníkům telefon jako na ústředně call centra.

Plechy a pošta

„Při první nehodě nedošlo ke zranění,“ potvrdila policistka Sabolová. Odnesly to jen plechy. Při druhém karambolu také žádná osoba nebyla zraněná. Erat napálil jen poštovní schránku.

Obvinění a kauce

Důsledek Martinova jednání za volantem? Muži zákona si pro něj přišli ještě týž den večer domů a zatkli ho. Noc strávil v cele. Erat, jenž po konci kariéry v USA žije, čelí jednomu obvinění z řízení v opilosti, dvěma obviněním z opuštění místa nehody a dvěma z neopatrného řízení. V neděli dopoledne byl propuštěn z vazby po složení kauce ve výši 730 tisíc Kč. Že by organizace Nashville Predators dobře věděla, proč Erata opomenula ve volbě týmu tisíciletí?

MARTIN ERAT (43)