Agent o Arábii, Nedvědovi: Kooperace s Tvrdíkem, chce tam 99 procent koučů

Nedvěd se angažuje v možném prodeji Hradce Králové, Al Šabáb však byla priorita, že?

„Co se týče Hradce, není všem dnům konec, třeba se to jednou stane. Ale teď je směr jasný. Pavel dostal od Al Šabábu nabídku, která nebyla náhodná. Na tom, aby jednou získal práci v Saúdské Arábii, se totiž dělalo delší dobu. Když se to stalo, obdržel stovky gratulací ze zahraničí, protože se dostal do světa, který je momentálně in. Jestli bude in rok, pět let nebo deset, teprve uvidíme.“

Není to tak dávno, co se všichni dívali do Číny. Obří investice se však nenávratně rozplynuly, o tamní ligu už není zájem.

„Ano, můžeme spekulovat, že to v Saúdské Arábii může dopadnout jako v Číně, kam jeden čas chtěli všichni jít, protože se tam rozdávaly veliké peníze. Podmínky pro fotbal byly neuvěřitelné, Pavel byl tváří soutěže, několikrát jsme byli na vyhlášení Fotbalisty roku. Jasně, lidé nadávali na politickou situaci v Číně, ale zázemí bylo vážně skvělé. Teď se otevřel jiný trh, a tím je Saúdská Arábie. Ze všech Emirátů, Katarů, Bahrajnů a Egyptů byl vždycky číslem jedna. Lidé tam mají fotbal rádi, vždycky na stadiony chodili, na rozdíl třeba od Kataru. Samozřejmě i tady na některá utkání chodí méně diváků, ale pak jsou zápasy, kam přijde padesát tisíc lidí. Mohou se chlubit, že mají ve své lize dva držitele Zlatého míče, díky Pavlovi už dokonce tři. To moc soutěží nemá.“

A výhled do budoucna?