Hrůzná smrt mladého kulturisty (†23): Našli ho mrtvého na záchodě

Vtloukl mu alkohol sebevražedné myšlenky? Když mexický kulturista Grishall Disner dorazil do baru, nikoho nenapadlo, že jej už nikdy neopustí živý. Po velké pijatyce ho našli mrtvého na toaletách.

Grishall zamířil minulou středu do Kows Baru v Mexico city, kde měl mohutně popíjet. Podle deníku The Mirror poté náhle vstal a odešel na toaletu. Záhy svědci uslyšeli dva výstřely. Když přispěchali na záchody, našli tam Grishalla se dvěma střelnými zraněními. Web Record.com uvedl, že jedno měl Mexičan v oblasti břicha, druhé na hlavě.

Bar byl okamžitě evakuován a na místo přispěchali záchranáři, kteří už ale nedokázali kulturistovi pomoci. Momentálně se zdá, že si mladý sportovec rozhodl v opilosti vzít život. Probíhá však vyšetřování, které bude určitě velmi důsledné. Grishall byl totiž synem Jorgeho Disnera, velitele oddělení vražd úřadu generálního prokurátora v Mexico City.

Grishall byl známý také na sociálních sítích, kde často sdílel videa s fitness tématikou a měl tisíce sledujících. V kulturistické komunitě se snažil své dovednosti využít při koučování jiných lidí, kterým pomáhal dostat se do formy. Internet proto zaplavily smutné zprávy nejen z jeho okolí, ale také od různých fanoušků.

„Miluji tě, můj trenére V našich srdcích budeš navždy žít a kdo se bojí umírání by se neměl narodit. Miluji tě na celý život,“ stojí například v jednom z komentářů na jeho profilu, kde se objevila fotka ze sobotního pohřbu. Na obrázku pózuje jeden z Grishallových parťáků u jeho otevřené rakve. „Miluji tě celou svou bytostí, byl jsi pro mě vším a každý ví, jaké jsme měli bratrství. Ale bylo to tvé rozhodnutí mě opustit a já to respektuji, zůstal jsi tam, kde jsi byl rád,“ napsal muž.