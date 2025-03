Hrůza v Olomouci při duelu s Kladnem: Fanouška oživovali

Je to jen pár týdnů, co na hokejovém utkání mezi Dynamem a Litvínovem došlo ke kolapsu fanouška, kterému už bohužel záchranáři nedokázali pomoci. Teď český hokej jímala hrůza znova! Na extraligovém zápase v Olomouci se jednomu z diváků udělalo zle a přispěchat museli lékaři s defibrilátorem...

Informaci přinesl web Sport.cz, podle kterého se vše stalo v poslední minutě během utkání mezi Olomoucí a Kladnem. Na ledě se objevil zdravotník domácího mančaftu, který sprintoval za testnou lavici hostů, kde jeden z diváků bojoval o svůj život.

„Byl to jeden z našich příznivců. Měl vážný zdravotní problém. Jaké přesně, nevím, ani jak probíhalo jeho ošetřování. Říct však s úlevou mohu, že je mimo ohrožení života,“ uklidnil novináře po duelu marketingový manažer Mory Simon Vejtasa.

Podle zmíněného webu se jednalo o srdeční zástavu a zasahující zdravotník musel k oživení použít defibrilátor. „Jak už jsem řekl, vše dopadlo dobře. To je vše, co je mi o tom v této chvíli známo. Přejeme divákovi brzké uzdravení,“ dodal Vejtasa.

Při kolapsu fanouška sudí přerušili hru až s časovým odstupem. Zatímco Rytíři vzhledem k situaci přestali hrát, přistál jim do branky gól. „Jsme strašně rádi, že jsme v Olomouci nesmírně důležitý zápas zvládli. Je to super, až na ten ošklivý závěr. To, co se dělo na protější tribuně, jsme viděli ze střídačky. Diváci tam byli na nohou a něco gestikulovali. K čemu přesně tam došlo, samozřejmě nevíme. Signalizovali jsme to však a přestali okamžitě hrát. V té chvíli jsme inkasovali,“ řekl šéf kladenské střídačky David Čermák.

Fanouška se podařilo zasahujícímu zdravotníkovi stabilizovat a tou dobou chybělo do konce utkání 37 sekund, které byly záhy dohrány. Konečný výsledek zápasu mezi Olomoucí a Kladnem byl nakonec 2:4.