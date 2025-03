Obavy o Kašeho, napoví až vyšetření. Situace je těžká, ví asistent Vítkovic

Zhruba před měsícem poztráceli deset zápasů v řadě a tvrdě se přikovali na extraligovém dně. Teď jsou vítkovičtí hokejisté v odlišné situaci, dvě kola před koncem základní části totiž sahají po definitivní záchraně a postupu do předkola. Zápas 50. kola s Litvínovem jim ale radost nepřinesl, hosté uspěli 3:2 po samostatných nájezdech. „Díky píli a dobré práci jsme to dotáhli do zdárného konce,“ těšilo obránce Adama Poláška. Velkou kaňkou na kvalitním výkonu Severočechů je zranění Ondřeje Kašeho.

Na konci ledna byli Vítkovičtí namočeni až po pás v bahně. Příval porážek zpočátku nezastavil ani Václav Varaďa, avšak ve 41. kole se nepříznivá situace začala obracet k lepšímu. Razítko k záchraně a postupu do vyřazovací části mohou Ostravané dodat už v neděli. Nicméně na ledě Kladna je čeká náročná šichta, která je ještě víc umocněná výhrou Rytířů v Olomouci.

„Situace je těžká, ale oba týmy vědí, o co v neděli hrají. Je to prostě na nás, jak s tím naložíme a jak k tomu kluci přistoupí. Nic lehkého nás nečeká. My si vážíme bodu, který jsme proti Litvínovu uválčili, ale takový konec základní části není jednoduchý pro nikoho. Podobný závěr tady dlouho nebyl,“ poukázal Varaďův asistent Aleš Krátoška.

Jistotu záchrany mohly mít Vítkovice už po 50. kole, jenže o čtyřku bojující Litvínov si body zasloužil víc. Na Dominika Hrachovinu pálil jeden puk za druhým, na nejčerstvější vítkovické posile ale dlouho ztroskotával. Když už to vypadalo, že výhru vezmou do hrsti Vítkovice, na 2:2 srovnal Adam Polášek. Řízný bek se trefil poprvé v sezoně.

„Byla tam i hromada štěstí, ale historie se neptá,“ smál se Polášek. „Ať tam padl, jak chtěl, vždycky to nějak padne. Teď si to stejně už nikdo nepamatuje. Je to jedno.“

O vítězi dramatického thrilleru nerozhodlo ani pětiminutové prodloužení, až ve čtvrté sérii nájezdů pak všechno rozsekl Maxim Čajkovič. „Komplikace to je, ale v naší situaci může být nakonec i ten bod zlatý. Nic se neděje, prostě se o to porveme v posledních dvou zápasech. O to zajímavější to bude,“ věděl vítkovický forvard Jindřich Abdul, jenž po dlouhých patáliích s otřesem mozku vstřelil svůj první gól.

Výhru Litvínov uklofl i přes jednu citelnou ztrátu. Druhé utkání v řadě totiž nedohrál hvězdný Ondřej Kaše, který ve 12. minutě při souboji s Jurajem Mikušem nepříjemně narazil na mantinel. Ačkoliv se o nedovolený zákrok nejednalo, litvínovský útočník pádil rovnou do šatny. Předčasně musel skončit i v úterý na Spartě.

„Ještě jsem ho neviděl, takže se musíte zeptat někoho jiného, jak na tom je,“ hlásil Polášek. Nejasně okolo zdravotního stavu mistra světa kroužil i Karel Mlejnek. „Nedohrál utkání, je tam nějaké zranění v horní části těla. Výsledky nemáme, ale pevně věřím, že v nejbližší možné době bude připraven. Uvidíme, co ukáže vyšetření,“ povzdechl si trenér.

Krátce před koncem základní části by Kašeho absence mohla být fatální. V dalším utkání jede Verva do Brna, s nímž si to napřímo rozdá o místenku ve čtvrtfinále. Oba týmy vstoupí do zápasu shodně s 80 body. „Je to za dva dny, takže uvidíme, s čím přijdou. My trochu zregenerujeme, přejedeme tam a budeme se soustředit na sebe,“ dodal Polášek.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:37. Říčka, 43:44. Abdul Hosté: 18:51. Hlava, 53:44. Polášek, 65:00. Čajkovič Sestavy Domácí: Hrachovina (Klimeš) – Demel (A), Marcel, Leahy, Košťálek (A), Auvitu, Mikuš, Prčík – Kalus (C), Nellis, Yetman – Hladonik, Hanzl, Abdul – Eberle, Přibyl, Barinka – Říčka, Hašek, Lednický – Hauser. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Baláž, Zile, V. Beran, Polášek, Gajdoš, Zeman, Winkelhöfer – Zygmunt, Jícha, Havelka – Hlava, Sukeľ (C), Čajkovič – Sandberg, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Ikonen, Gut, M. Pekař – Šprynar. Rozhodčí J. Ondráček, F. Vrba – T. Gerát, L. Rampír Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 5 672 diváků