Kladno i Vítkovice slaví výhru, Sparta nadělovala v Karlových Varech

Kometa zabrala, po třech porážkách bere výhru

Hokejisté Komety Brno vyhráli ve 42. kole extraligy v Třinci 3:1 a uspěli poprvé po sérii tří porážek. Vítězným gólem a asistencí k tomu pomohl slovenský útočník Lukáš Cingel. Oceláři prohráli čtvrtý z posledních pěti zápasů.

Zdeněk Moták (Třinec): „První dvě třetiny jsme měli více ze hry. Bylo to i vyvážené střelami, měli jsme dobrý pohyb, dobře jsme bruslili. Z naší strany poměrně slušné. Měli jsme spoustu šancí, netrefili prázdnou bránu, nebo jsme nastřelili tyčku. Bohužel v závěrečné třetině jsme neproměnili ani dlouhou přesilovku pět na čtyři a góly nás ty zápasy stojí. Hokej se hraje na góly a my jich dáváme málo.“

Kamil Pokorný (Kometa): „První třetina byla vyrovnaná, využili jsme přesilovku, díky čemuž jsme šli do vedení. Ve druhé třetině nás podržel Michal Postava, měl tam spoustu těžkých zákroků. Ve třetí třetině jsme do půlky hru kontrolovali, Třinec jsme do ničeho moc nepustili. Pak jsme si to ale standardně zkomplikovali pětiminutovým trestem. Kluci ho výborně odbránili. Dnes bych ocenil celý tým, protože v zápase byly situace, kdy jsme k té hokejovosti, kterou vím, že máme, přidali obrovské nasazení a bojovnost. A za to máme tři body.“

Góly Domácí: 57:33. Cienciala Hosté: 19:15. Ilomäki, 33:24. Cingel, 56:56. Flek Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Adámek, J. Jeřábek, Kundrátek, Nedomlel, Jandus, Koch, Hrbas – M. Růžička (A), Cienciala, Daňo – Nestrašil, Čacho, Kovařčík – Kurovský, Vrána (C), Teplý – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák. Hosté: Postava (Kavan) – Zábranský, Davidson, Holland, Beaudin, Gulaši (A), Ďaloga, Svoboda – Mueller (A), A. Zbořil, H. Zohorna – Kollár, Ilomäki, Pospíšil – Flek (C), Cingel, Š. Stránský – Ekrt, Konečný, Kos – Boltvan. Rozhodčí Šír, Hradil – Hlavatý, Lederer Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 236 diváků

Jasná výhra Plzně, třetí nula pro Furcha

Mladá Boleslav zvítězila na ledě Plzně vysoko 5:0 a připsala si čtvrtou výhru za sebou. Domácí mužstvo zasáhla před utkáním nemoc, přesto v úvodní třetině ještě dokázalo soupeři konkurovat. Hosté ale o svém jednoznačném vítězství rozhodli třemi góly ve druhé třetině. Jednou trefou a asistencí se blýskl Steve Moses, dvěma přihrávkami mu sekundoval Filip Pyrochta. Třetí nulu v ročníku vychytal Dominik Furch.

Jiří Veber (Plzeň): „Z naší strany to byl asi jeden z nejhorších zápasů doma v sezoně. Na náš výkon měl velký vliv první gól, potom už jsme úplně nebyli na ledě. Prohrát se dá, ale ten přístup byl neakceptovatelný. Vůbec jsme se nedostali do žádné šance, Mladá Boleslav nás k nim ani nepustila. Měli jsme plno zbytečných ztrát kotouče, nebyla tam dnes šťáva. Nechci se vymlouvat na nějaké marody, mladí z juniorky to v sestavě celkem zvládli. Pochválit bych chtěl gólmana Hrenáka, který ještě spoustu šancí soupeře pochytal.“

Martin Slánský (Mladá Boleslav): „Dnešní utkání jsme zvládli zodpovědně. Rychle jsme otáčeli hru. Vyšel nám start do zápasu, dostali jsme se v první třetině do vedení a pak už jsme to zvládli velmi dobře. Jsem rád, že si vezeme domů tři body. Napříč ligou teď řádí nemoci, každý tým postrádá hráče. Dnes jsme sáhli pro hráče do juniorky a odehráli si své. Něco špatné je někdy i k něčemu dobré. Pomohli nám k výhře.“

Góly Domácí: Hosté: 17:04. Skalický, 26:05. Lakatoš, 31:29. Moses, 38:23. Fořt, 49:59. Mazura Sestavy Domácí: Hrenák (Král) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Šalda, Piskáček, Merežko, Skok – Měchura, Mertl, Nenonen – Schleiss (A), Lev (C), Urban – Simon, Elson, Matýs – Hořejší, Borák, Šiler. Hosté: Furch (Stuchlík) – Jánošík (C), Pyrochta (A), A. Čech, Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík, Havlín – Skalický, Fořt (A), Junttila – Mazura, Hradec, Lakatoš – P. Král, Rekonen, Moses – Hurt, Suchý, J. Stránský. Rozhodčí Jaroš, Mejzlík – Brejcha, Šimánek. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4277 diváků

Karlovy Vary - Sparta

Vedoucí Sparta vyhrála v Karlových Varech 6:0 a ukončila sérii pěti porážek ve vzájemných zápasech. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci se na tom podílel Pavel Kousal, brankář Josef Kořenář udržel šesté čisté konto v sezoně. Pražané si díky jedenácté výhře z posledních dvanácti zápasů drží v čele jednobodový náskok před druhými Pardubicemi. Energie prohrála pošesté v řadě.

Pavel Patera (Karlovy Vary): „Naším cílem bylo nedat Spartě prostor, což se nám zčásti dařilo chvíli v první třetině. Věděli jsme, že Sparta má velmi kvalitní mužstvo, ale jejich šikovným hráčům jsme od druhé třetiny nechali hodně prostoru a potom to dopadlo tak, jak to dopadlo. Už jsme se z toho nedostali. Od 25. minuty bylo již na ledě jenom jedno mužstvo. My jsme potom zápas už tahali do kopce. Snažili jsme se ještě třetí třetinu odehrát jako přípravu na další zápas, ale ani to se nám nepovedlo. I kdybychom dnes hráli do půlnoci, gól nedáme.“

Antonín Stavjaňa (Sparta): „Domácí předvedli přesně to, co jsme očekávali. Mají rychlé hráče, hrají na brejky a v tom byli opravdu nebezpeční. Myslím si, že o zápase rozhodl druhý a třetí gól z protiútoku. Po tomto odskočení domácí ztratili klid na hokejkách, už neměli tak přesné akce a v závěru jsme hráli velice dobře kombinačně. Takovéto pojetí našim technickým hráčům vyhovuje. Jsme spokojení, že jsme konečně zlomili prokletí, které se na nás v soutěži lepilo v zápasech s Karlovými Vary.“

Góly Domácí: Hosté: 07:57. Moravčík, 24:17. Chlapík, 24:36. P. Kousal, 29:49. Špaček, 55:19. P. Kousal, 58:00. Řepík Sestavy Domácí: Frodl (30. Hamalčík) – Jaks, Mikyska, Dlapa, Reunanen, D. Moravec, Mamčics, Plutnar – O. Beránek (A), Černoch (C), Čihař – O. Procházka, Jiskra (A), Sapoušek – Kofroň, Salsten, Janata – Koffer, Šír, T. Redlich. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Moravčík, Irving, Kemiläinen, Němeček, Mikliš, Krejčík, Tomov – Řepík (A), Sobotka (C), Hyka – Chlapík, Špaček, Horák – P. Kousal, Najman, Forman – D. Vitouch, Lajunen (A), Daníček. Rozhodčí Pilný, Šindel – Gerát, Zíka Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4 791 diváků

Kladno slaví první výhru pod novým majitelem

Kladno porazilo Litvínov 3:0 a před zraky nového majitele klubu Tomáše Drastila si tak připsalo první úspěch proti Severočechům v sezoně. Rytíři zároveň ukončili sérii tří porážek, Verva si naopak připsala čtvrtý nezdar za sebou. Prvním čistým kontem v sezoně se na tom podílel brankář Adam Brízgala, gól a asistenci si připsal Jaromír Pytlík.

Václav Skuhravý (Kladno): „Celý zápas byl vyrovnaný. Litvínov měl šance, vytvořil si hodně přečíslení, zejména ve druhé třetině, kdy jsme ztráceli puky ve středním pásmu a na útočné modré čáře. Podržel nás brankář, poté jsme dali gól. Celkově to bylo vyrovnané, rozdíl byl v tom, že my jsme dávali góly a Litvínov dnes žádný nedal.“

David Kočí (Litvínov): „První třetina zápasu byla vyrovnaná, bylo vidět, že oba týmy chtějí získat důležité body do tabulky a závěru sezony. Zápas se lámal v půlce druhé třetiny, kdy nám soupeř nabídnul dvě přesilovky a měli jsme spoustu šancí, ale gól jsme nedali. Pak jsme v oslabení ujeli, měli jsme další dvě tutové šance, ale neskórovali jsme a soupeř poté přesilovku využil. Pak využil našich dvou chyb. Ve třetí třetině už se zápas jen dohrál.“

Góly Domácí: 32:06. Pytlík, 34:53. Jarůšek, 56:21. Tralmaks Hosté: Sestavy Domácí: Brízgala (D. Jansa) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Komuls, Vandas – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – J. Strnad, Bláha, Jágr – Hults, Straka, M. Procházka (A) – Vishneuski. Hosté: M. Tomek (Adam Kubík) – Zile, Baránek, McIsaac, Polášek, Gajdoš, Zeman, Baláž – Šprynar, Sukeľ (C), Sandberg – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – M. Pekař, Ikonen, Čajkovič – Zygmunt, Jícha, Havelka. Rozhodčí Hribik, Květoň – Lhotský, Pěkný Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3696 diváků

Vítězná premiéra Hrachoviny

Vítkovice vyhrály v Olomouci 2:1 a po sérii deseti porážek bez jediného bodového zisku zvítězily podruhé v řadě. Na vítězství hostů měl zásadní podíl Dominik Hrachovina, který ve svém prvním utkání za Vítkovice po příchodu z Banské Bystrice působil jistým dojmem a inkasoval pouze jednou. Nadále poslední Vítkovice ztrácí deset kol před koncem základní části extraligy tři body na Kladno s Třincem a čtyři body na aktuálně jedenáctou Olomouc.

Góly Domácí: 39:08. Nahodil Hosté: 25:25. Říčka, 39:59. Přibyl Sestavy Domácí: Machovský (Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Sirota, Rutar, Rašner, Škůrek, Řezníček, Weinhold – Fridrich, Kusko, Orsava – Plášek, Macuh, Navrátil – Kunc, Nahodil (A), Kohout – Káňa (A), Knotek, Anděl. Hosté: Hrachovina (Lukáš) – Demel (A), Percy, Leahy, Košťálek, Auvitu, L. Kovář, Prčík – Kalus (C), Nellis, Zdráhal (A) – Roberts Bukarts, Yetman, Hladonik – Bambula, Přibyl, Lednický – Říčka, Hašek, Eberle – Hauser. Rozhodčí Jeřábek, Stano – Ondráček, Špůr Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5172 diváků

Pátá výhra Pardubic v řadě

Pardubice porazily České Budějovice 5:1. K pátému vítězství Dynama v řadě značně přispěl útočník Roman Červenka, který vstřelil dva góly a na jeden přihrál. Při nástupu obou týmů přichystal domácí klub přivítání pro Tomáše Zohornu. Útočník, který v dresu Pardubic slavil dva mistrovské tituly a zahájil tam ještě tuto sezonu, přijel na východ Čech k extraligovému utkání poprvé jako soupeř.

Miloslav Hořava (Pardubice): „Pro náš tým bylo důležité, že nás Roman Will držel v utkání. V první třetině byly Budějovice lepší, měly tam přečíslení. Kdyby nám hosté odskočili, zápas by se vyvíjel jinak. Ve druhé třetině jsme se zlepšili a dali góly. Každopádně nás Roman v brance držel a dal nám šanci zápas takto zvládnout. Jinak to bylo vyrovnané. Naše hra i disciplína se zlepšily, je to práce především hráčů.“

Ladislav Čihák (České Budějovice): „První třetinu jsme odehráli celkem solidně, bylo to 1:1 se šancemi na obou stranách. Soupeř nás předčil ve druhé třetině po našich individuálních chybách. Pramení z toho, že máme mladé kluky, kteří se učí. Bohužel jsme dostali góly, ale nechtěl bych hráčům nic vytýkat. Stál proti nám vyspělý tým, dobrý individuálně a takticky. I když soupeř jednoznačně vyhrál, neviděl bych to tragicky. Kluci bojovali do poslední chvíle, soupeři gratuluji.“

Góly Domácí: 06:35. Červenka, 24:04. Smejkal, 32:38. Weatherby, 38:35. Červenka, 52:55. M. Kaut Hosté: 07:29. Cibulka Sestavy Domácí: Will (Honzík) – Dvořák, D. Musil, J. Zbořil, Vála, Houdek, L. Hájek – Červenka (A), L. Sedlák (C), Smejkal – Kelemen, Kondelík, M. Kaut – Paulovič, Weatherby, Radil – Lichtag, Poulíček (A), Vondráček. Hosté: Strmeň (Klouček) – Štencel (A), Reilly, Cibulka, Vráblík, Pýcha, Kubíček – Adam Kubík, Harris, Gulaš (C) – Ordoš, Přikryl, Novák – M. Beránek, T. Zohorna (A), Valský – Malát, Toman, Chlubna – Hoch. Rozhodčí Ondráček, Kika – Hynek, Kajínek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9704 diváků