Spekulace sílí, olomoucký manažer: Prodej licence do Jihlavy není pravda

Mít sezonu až do dubna, to přece vždycky chtěli. Ale v play off, ne v baráži... Olomouc se jí po deseti letech přiblížila, s přímým konkurentem z Kladna (2:4) padla potřetí v sezoně. Hanákům nepomohla vyprodaná „plecharéna“ ani návrat uzdraveného brankáře Matěje Machovského. Aby se baráži vyhnuli, museli by v posledních dvou kolech získat o čtyři body více než Kladno, nebo o pět víc než Vítkovice. S jejich momentální formou jde o sci-fi scénář... Rezonuje i (ne)stěhování do Jihlavy.

Dva momenty v závěrečné dvouminutovce definovaly celý nepovedený ročník Olomouce. Nejprve Jan Káňa přišel při power play o kotouč, Ondřej Bláha ho pohodlně dopravil až do opuštěné branky a zvýšil na 4:1 pro Kladno. A poté se na tribuně oživoval člověk se zástavou srdce. Stadion ztichnul, záchranáři mířili mezi diváky, hráči jim přes led co nejrychleji vezli defibrilátor, jenž nakonec naštěstí pomohl vyhrát nejdůležitější souboj pátečního večera... Uf!

„Konec byl ošklivý,“ ulevil si kouč hostů David Čermák. „Signalizovali jsme to rozhodčím ze střídačky, protože jsme viděli, že se tam děje něco mezi lidmi.“

Den D či bitvu roku, jak sami Hanáci promovali duel s přímým konkurentem, vůbec nezvládli. Přitom se na konci úvodní třetiny zásluhou Jakuba Orsavy dostali do vedení. Počtrnácté z 29 utkání, v nichž vstřelili první gól, prohráli. Šílená bilance. A takhle bychom mohli pokračovat. Pouhá dvě venkovní vítězství v základní hrací době? Pět včetně prodloužení a nájezdů? S tím se extraliga zachraňuje fakt těžko, stejně tak se šňůrou šesti domácích proher v řadě.

„Bohužel zápasy prohráváme po našich stupidních chybách. My je děláme, soupeři ne,“ kroutil hlavou gólman Matěj Machovský. Splaskl mu otok poté, co dostal v neděli golfákem od libereckého beka Radima Šimka pecku pod chránič na koleno a šel do akce. „Nepodržel jsem při nájezdu,“ zmínil kriticky Pietronirovu trefu na 1:2.

Mora začala se sezonou hazardovat mnohem dřív než v klíčovém přímém souboji, nicméně pořád mohla zápasem s Kladnem dojem jakžtakž napravit. Nebo minimálně se vyhnout černému scénáři. Nepovedlo se, je tedy velmi pravděpodobné, že se od poloviny dubna bude hrát v „plecharéně“ baráž proti vítězi první ligy.

„Ne, pořád věříme. Máme dva zápasy,“ reagoval trenér Jan Tomajko. „Ještě žijeme, není rozhodnuto. Musíme kousnout do dřeva a vyhrát dvakrát za tři body. Ale samozřejmě mají všichni baráž v hlavě. Kdo vám řekne, že na to nemyslí, lže,“ doplnil šéfa upřímně Machovský.

Na nervy mu brnkal klasicky především útočník Radek Smoleňák. V úvodní desetiminutovce měl před oběma brankami hned tři potyčky, do zápasu se dostal okamžitě. Tu něco prohodil, tu zase strčil hokejku. „Byli jsme spolu v Hradci, znám ho, čekal jsem to. Smoli je známý tím, že střídání pro něj končí až s hvizdem rozhodčího. Možná proto chodí mektat nějaké žvásty do podcastů, má to na tom postavené. Ale nebylo to nic dramatického,“ popisoval gólman.

Na Smoleňáka přes pět tisíc fanoušků spustilo vulgární pokřiky, nicméně kapitán Rytířů si pozornost užíval. „Jemu se líbí, když na něj křičí celý stadion. Dělá mu to možná dobře,“ usmál se Čermák.

Co však nedělá dobře Olomouci, jsou kromě postavení v tabulce sílící spekulace o možném prodeji extraligové licence do Jihlavy. V zákulisí se o tom již nějakou dobu šušká, ve stotisícovém moravském městě je to nyní regulérně sportovní téma číslo jedna. Proto po tiskové konferenci dorazil mezi média marketingový manažer klubu Simon Vejtasa a sám od sebe spustil monolog.

„Zaregistrovali jsme v posledních týdnech spoustu spekulací, ať už v médiích či mezi fanoušky, o tom, že by se snad extraligová licence měla stěhovat do Jihlavy nebo kamkoli jinam. Mohu říct, že tato informace se nezakládá na pravdě. Není to reálné,“ vysvětloval. „Vždycky když se nedaří a sportovní výsledky nejsou ideální, mohou za tím fanoušci něco hledat. Proto jsme chtěli reagovat.“

Jejich podporu budou za měsíc a půl podle všeho velmi potřebovat...

