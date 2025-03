Odehrál Jágr poslední zápas kariéry? Překvapivá reakce Dominiky!

Byla to tichá a potupná rozlučka legendárního Jaromíra Jágra (53) s hokejovou kariérou? Hokejový bůh dopředu hlásil, že tato sezóna bude jeho poslední. Po prohraném souboji o playoff s Vítkovicemi však definitivní tečku před kamerami neudělal, leccos ale může napovědět reakce jeho partnerky Dominiky (30).

Kladno sice zakončí sezonu v úterý v Mladé Boleslavi, zápas ale na situaci Rytířů nic nezmění. Vyhnou se baráži, ale do play off už nemají šanci postoupit. Zklamaný Jágr si souboj zřejmě ale nechá ujít. „Do Boleslavi si nemyslím, že pojedu. Zítra sem taky nepřijdu. Jdu si nechat opravit zuby a pak uvidím," řekl Jágr po utkání v rozhovoru pro Českou televizi na otázku o své budoucnosti.

Je možné, že by se hvězdný hokejista nerozloučil na ledě a prostě oznámil, že nedělní zápas byl jeho poslední? Fanoušci doufají, že ne! Ostatně, napovídá tomu i reakce Jaromírovy partnerky Dominiky Branišové, která si odpustila jakékoli sentimentální komentáře o fenomenální kariéře své lásky a jen dala průchod radosti a úlevě. „Po čtyřech letech konečně jaro bez nervů. Ani se mi tomu nechce věřit," smála se. A rovnou chytila příležitost za pačesy a udeřila na Jaromíra: „Kam letíme?"

Na konec debakl

Poslední zápas si Kladno rozhodně za rámeček dát nemůže. A zklamaná legenda to otevřeně přiznala. „Já nejsem moc zvyklý slavit po debaklu 0:5. Ani ta sezona... To, že jsme neudělali baráž, to by měla být naše povinnost. Já jsem teda celkově zklamaný. Ale bohužel. Šli jsme do zápasu, že se pokusíme vyhrát, to se nestalo," podotkl Jágr.

V minulé sezoně skončilo Kladno poslední s 39 body, teď jich má na kontě 60. „60, 80, 30. Pro mě je to celkově neúspěch. Já jsem si chtěl konečně zahrát s Kladnem play off. Možná bychom dopadli tak, že bychom si protáhli sezonu o týden, ale člověk nikdy neví. Já jsem věřil, že kdybychom postoupili, že kdybychom hráli s Litvínovem, tak bychom mohli překvapit," dodal Jágr.

Prodlouží po tomto zklamání ještě svou fantastickou kariéru? Určitě vezme v úvahu i to, že by se v nadcházející sezóně mohl díky prodeji Kladna více soustředit jen na hru samotnou. Tak jak to má nejradši...