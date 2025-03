Kladno: bez baráže i bez play off. Jágr už do Boleslavi nepojede...

„Aleš a Venca,“ vyvolával zaplněný vítkovický kotel po skončení předposledního kola na ledě Kladna. Příznivci ostravského klubu si žádali na děkovačku muže, kteří obrátili neúspěšnou sezonu až k postupu do předkola play off. Tedy kouče Varaďu a jeho asistenta Krátošku. „Nejsem tam od toho, abych vyskakoval u fanoušků a plácal se. Ale určitě to bylo skvělé, vážím si toho,“ popisoval po výhře 5:0 hlavní trenér. Částečně se však slavilo na obou stranách. Rytíři udrželi 13. místo a po třech sezonách nebudou v baráži. Přesto přetrvala hořkost. „Že jsme neudělali baráž, to by měla být naše povinnost,“ sypal ze sebe útočník Jaromír Jágr v rozhovoru pro Českou televizi.

„Šli jsme do zápasu, že se pokusíme vyhrát. To se nestalo. Chtěl jsem si konečně s Kladnem zahrát play off. Možná bychom si protáhli sezonu o týden, ale člověk nikdy neví. Já jsem věřil, že kdybychom postoupili a hráli s Litvínovem, tak bychom mohli překvapit,“ vyprávěl zklamaný Jágr po jednoznačné porážce.

Po závěrečném hvizdu přesto několikrát předstoupil před vyprodaný stadion, aby fanouškům zatleskal a poslechl si oslavné chorály. Domácí příznivci vyvolali i odcházejícího Eduardse Tralmakse a další hráče, o nichž se spekuluje, že nebudou u Rytířů pokračovat.

„Upřímně mě plně zasáhlo až po zápase, že je sezona u konce a tohle by mohlo být naposledy, co jsem hráč Kladna. Bylo to hodně emotivní, když fanoušci vyvolávali moje jméno. Věřili ve mě od prvního dne, psali mi zprávy. Je to oboustranné. Oni milují mě a já miluju je. Bylo to smutné,“ vykládal dojatý lotyšský útočník.

Se spoluhráči nedal většině stadionu jedinou příležitost radovat se z gólu. „Moje největší zklamání je, že jsme prohráli tenhle zápas. Mám pocit, že jsme lidi zklamali,“ přiznal.

Rytíři přitom neodehráli proti Vítkovicím špatné utkání. Soupeře přestříleli 37:20, ale žádný puk za záda Dominika Hrachoviny neprocpali. „Neodráželo se to k nám,“ poznamenal Tralmaks. Ridera poprvé skórovala krátce po první přestávce a brzy přidala druhý zásah. Domácí pak tlačili, soka donutili k oddechovému času, ale nakonec přišla tvrdá rána v podobě třetího gólu.

„Dlouho to bylo vyrovnané utkání, nám se naštěstí podařilo odskočit. Musím určitě pochválit Dominika. Pochytal spoustu kladenských šancí. Když jsme odskočili na tři góly, uklidnili jsme se,“ popisoval hostující útočník Jan Eberle.

Třetí zásah přitom stál za to. Chad Yetman sklepl těžkou přihrávku ze vzduchu a trefil se přesně do růžku branky. „Hokejová nádhera,“ usmíval se po utkání Eberle.

Vítkovice nedlouho před přestávkou přidaly i čtvrtou branku, čímž vyhnaly z branky Adama Brízgalu. V závěrečném dějství už hosté bránili náskok a pátý gól oslavili krátce před sirénou.

Juchání pak pokračovalo v kabině. „Oslava byla, ale teď nás teprve čeká práce. Určitě neskládáme zbraně a jdeme do předkola. Teď tam bude hlad. Jdeme do play off ze dvanáctého místa, už jsem něco podobného zažil v Boleslavi. V play off může vyhrát každý,“ vykládal útočník hostů.

Ještě než Ostravané naskočí do vyřazovacích bojů, čeká je v úterý domácí dostaveníčko s Hradcem. Rytíři pojedou zakončit ročník do Mladé Boleslavi. „Nemyslím si, že tam pojedu. Zejtra sem taky už nepřijdu. Jdu si nechat opravit zuby a uvidím, jak budu vypadat,“ prohlásil Jágr před tečkou za sezonou, před kterou prohlásil, že půjde o jeho poslední.

Na nedávné tiskové konferenci k prodeji klubu podnikatelovi Tomášovi Drastilovi už svá slova trochu mírnil. Každopádně, kdo ví, jestli proti Vítkovicím nenastoupil k poslednímu utkání bohaté kariéry...

Soupeře teď čeká po záchranářských starostech snazší část sezony. „Play off je pohoda. Je tam samozřejmě obrovská zodpovědnost, ale tohle jsem ještě nezažil. I mě to posune jako trenéra. Jsem rád, že to nakonec dopadlo,“ uzavřel vítkovický zachránce Varaďa.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 21:28. Mikuš, 23:07. Yetman, 38:02. Yetman, 39:52. Nellis, 59:56. Marcel Sestavy Domácí: Brízgala (41. Lukeš) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Nemčík, Komuls, Hanousek – Kusý, Pytlík, Tralmaks – M. Procházka (A), Filip, Jágr – Bláha, Hults, Smoleňák (C) – Vandas, Straka, J. Strnad – Jarůšek. Hosté: Hrachovina (Klimeš) – Demel (A), Marcel, Leahy, Košťálek (A), Auvitu, Mikuš, Prčík – Kalus (C), Nellis, Yetman – Abdul, Hanzl, Hladonik – Eberle, Přibyl, Hauser – Říčka, Hašek, Lednický – Barinka. Rozhodčí Pražák, Květoň – Lhotský, Zika Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5200 diváků