Nymburk čelí další zkoušce v Lize mistrů. Spící talent či medailista z LOH

Konec hrátek. Pro český basketbal se možná rýsují velké věci, o kterých se zatím tolik nemluví. Nymburk dnes večer v pražské hale Královka hostí v rámci Ligy mistrů francouzské Nanterre. V případě, že zvítězí, ještě nebude mít jistotu postupu do čtvrtfinále, ale bude hodně blízko. Už jen to, že je proti týmu prošpikovaném zajímavými hráči favoritem, svědčí o tom, že se s českým mistrem prostě v Evropě musí počítat.

Nanterre má sice obrovskou tradici, která sahá až do roku 1927, ale až před čtrnácti lety poprvé okusili na západním okraji Paříže nejvyšší soutěž. Hned v roce 2013 pak poprvé a zatím naposledy francouzskou ligu vyhráli.

Od té doby se motají na místenkách pro play off a jsou schopni proniknout do evropských pohárů.

Zajímavé je, že klub vedl 37 let jediný kouč. Od roku 1984 byl u kormidla syn klubového bosse Pascal Donnadieu. Loni v létě se rozhodl, že odejde. Dlouhé roky působil i jako asistent u francouzské reprezentace. Na jeho místo dorazil Filipe da Silva. Prostředí v Nanterre ale dobře zná. Byl totiž od roku 2018 Donnadieuovým asistentem.

Bookmakeři: Nymburk velkým favoritem

Nymburk je dle bookmakerů docela značným favoritem. Ligou mistrů totiž proplouvá velmi suverénně. Tým kolem italského kouče Franceska Tabelliniho si v soutěži vyšlápl třeba na turecký Galatasaray či španělskou Murcii. Navíc se prezentuje totální ofenzivní podívanou, která diváky baví.

Teď ale přijel tým, který papírově rozhodně budí respekt. Desáté místo ve francouzské lize za osm výher a dvanáct porážek, či horší výsledky v Champions League sice nemusejí nahánět na první dobrou takovou hrůzu, ale jména na soupisce značí, že na Nymburk čeká další zásadní prověrka. Navíc hned za týden dojde na odvetu ve Francii. Pokud Nymburk uspěje a postoupí dál, může se stát v play off už úplně cokoliv. Navíc by český mistr postupem mezi osm nejlepších vyrovnal své historické maximum v pohárové Evropě.

„Nanterre má spoustu dobrých basketbalistů, jen jim to letos zatím nešlo tolik dohromady. V létě po dlouhých letech měnili trenéra, tak si to tam asi zatím stále sedá, a mají tak nevyrovnané výkony. Dokážou trápit v lize euroligové týmy, pak ale i prohrát s týmem ze spodku tabulky. Nikdy nevíte, co od nich čekat. Mají velkou fanouškovskou základnu a hráče, kteří jsou slušní obránci, mají taky hodně zisků a hrají rychle. Na to si musíme dát pozor,“ předpovídá jeden z nejzkušenějších hráčů Nymburka Vojtěch Hruban.

On, Martin Kříž a Jaromír Bohačík v dresu českého mistra pamatují poslední vzájemné měření sil z roku 2017. Tehdy v Lize mistrů dokázali Středočeši venku vyhrát, ale doma padli. Na straně Nanterre už žádný pamětník nepůsobí.

Zato jsou v týmu jiní borci. William Howard, Desi Rodriguez, Justin Tillman či Ahmad Caver byli dokonce pod smlouvou v NBA. Rozehrávač Paul Lacombe si dokonce za Francii zahrál na MS. Lucas Dussoulier zase získal stříbro na olympiádě v Paříži 2024 v basketbalu 3x3.

A pak je v týmu také chorvatská hvězdička Roko Prkačin. Sledovali jej skauti NBA, v sedmnácti letech se stal nejmladším kapitánem Cibony Záhřeb v klubové historii. Napodobil svého otce Nikolu, který v tomto slavném klubu taky kapitánoval. Rokův progres se ale poněkud zastavil. 206 centimetrů vysoké křídlo se neprosadilo ve španělské ACB lize a snaží se nakopnout kariéru právě na předměstí Paříže v Nanterre. Královka tak uvidí jeden z největších chorvatských talentů posledních let v akci.

Zápas startuje už v 18.30.

Tabulka: