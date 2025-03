Smrt mladičké kulturistky (†20): Dopustila se osudové chyby

Naprosto zbytečná smrt mladého člověka! Americká kulturistka Jodi Vanceová (†20) chtěla na soutěži dosáhnout dokonalé postavy, přestože se jí účastnila jen jako trenérka. Udělala ale zásadní chybu, která ji stála život.

K tragédii došlo na kulturistických závodech Arnold Sports Festival v Ohiu v Columbusu. Jodi Vanceová (†20) tentokrát však nesoutěžila, ale vystupovala zde jako trenérka několika svěřenců.

Po příjezdu se jí ale začalo dělat nevolno. Ihned byla převezena do nemocnice s podezřením na infarkt. Ani včasná a rychlá lékařská péče ji ale nezachránila a Jodi zemřela. Příčina selhání jejího těla byla šokující! „Srdce se jí zastavilo kvůli komplikacím souvisejícím s těžkou dehydratací. Přes veškerou snahu nemocnice se ji nepodařilo oživit,“ napsala rodina v příspěvku na sociální síť.

„Jodi udělala vážnou chybu,“ řekl její kouč Justin Mihaly. „Použila dvě extrémně nebezpečné látky, aby zlepšila svou postavu. Předpokládám, že jen pro Arnold Expo. Bez mého vědomí, mého souhlasu, bez vědomí rodiny, jejich souhlasu... Neexistuje žádný důvod, proč by se měla dehydratovat.“

Hodně kulturistů se snaží jakkoliv zbavit posledních kil, aby se při soutěži vešli do správné váhové kategorie. Dělají pro to šílené věci. Jezdí na rotopedu v sauně, užívají diuretika nebo si dávají před vystoupením sklenku vína. Vanceovou ale nečekala soutěžní mise, a tak je její počínaní nepochopitelné o to víc.

Její rodina přidala i apel na ostatní sportovce: „Byla to krásná osoba uvnitř i navenek a bude nám chybět každý den. Bylo to náhlé a nečekané. Pokud si z toho někdo něco vezme, dejte prosím na první místo své zdraví.“