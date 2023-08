Kulturistka Věra Mikulcová: Překvapivé fotky z minulosti!

Nebýt zranění kolene z basketbalu, možná by ji její kroky vedly jinudy. Přesto, že často čelí posměchu od internetových rýpalů, vše bere s úctyhodným klidem a nadhledem. Profesionální kulturistka Věra Mikulcová (41) se této disciplíně věnuje přes 20 let, na přání fanoušků nyní ukázala snímky ze svých začátků.

První kulturistickou soutěží v ženské kategorii bylo v tuzemských vodách Mistrovství republiky již v roce 1987. I když o vynikající sportovce nemá náš národ nouzi, profesionálních kulturistek světové třídy je u nás jako šafránu. Věra Mikulcová (41) je jednou z nich! Během své úspěšné dvacetileté kariéry udělala neuvěřitelný pokrok, o což se před pár týdny podělila na svém Instagramu.

„Na vaše přání jsem našla fotky z dob, kdy jsem začínala s kulturistikou. První fotky jsou z roku 2001 z MČR junior-Hronov, druhé z New York Pro 2023. Rozdíl váhy je 26 kg,“ napsala do popisu ke své koláži „z oblíbené rubriky před a po“. Ačkoliv se názory na osobu Mikulcové různí, její příspěvek získal převážně pochvalné komentáře od mnoha různých uživatelů.

Mnozí ji obdivují za její morálku, osobitost, statečnost a odolnost vůči negativním reakcím na její vzhled či sexuální orientaci. „Věrka jde svou cestou a dělá to, co jí baví a dělá ji to šťastnou. To je v životě to nejdůležitější! Každopádně parádní progres, moc fandím, Věruš,“ smekl klobouček jeden z příznivců.

„Na obou fotkách jste překrásná, ale musím říct, že o 20 let starší se mi líbí vaše tělo daleko víc. A že máte v obličeji trochu ostřejší rysy, než když jste byla dvacítka? No a? Jste úžasná žena, klobouk dolů,“ vyjádřila slova podpory její skalní fanynka.

Věra Mikulcová je pak držitelkou hned dvou světových rekordů – nejtěžší a nejmladší kulturistka na světě. Cvičení obětovala celý život a v současnosti se poctivě připravuje na další výzvu. Před časem pak slavila úspěch u svých sledujících, kdy změnila účes a ukázala se na svých fotkách s dlouhými havraními vlasy.