Skandál v německém MMA: Dvojčata se vyměnila během turnaje!

Představte si, že máte dvojče. Ve škole za vás může psát test, v práci vás nahradí při nudné poradě... A na MMA turnaji za vás může zaskočit, pokud jste zranění. Přesně to se teď stalo v Německu!

Kde mohli být bratři Kličkovi, kdyby je to jen napadlo? Wladimir (48) by soupeře unavil během šesti kol a do ringu by naskočil jeho bratr Vitali (53), aby zápas ukončil. Jak jednodušše to zní! V Německu se k takové výměně rozhodli při amatérském turnaji MMA bratři Hombergové, kteří jsou narozdíl od Kličkových dokonce dvojčata.

Během německého MMA šampionátu (GMC) soutěžil Joshua v polotežké váze. V semifinále narazil na Aleksandra Grujice. Čekala ho tři těžká kola a střet vyhrál na body. Jenže Joshua si poranil nohu. Co teď? Vždyť se probojoval do finále! Taková příležitost!

O dvě hodiny později došlo k finálovému duelu. Do něj krom Joshuy Homberga postoupil David Minnemann. Ten svůj náročný semifinálový boj absolvoval také na celá tři kola. Oba vítězní semifinalisté tak byli již značně unaveni. Jenže Homberg ve finále najednou Minnemanna naprosto nečekaně knockautoval kopem na hlavu a celý turnaj vyhrál!

Na šťastného Homberga však diváci jen udiveně zírali. Během dvou hodin se mu totiž najednou na těle objevila tetování. A to na hrudi a předloktí. A to byl konec zápletky! Vyšlo najevo, že ve finále nebyl Joshua, ale jeho dvojče Jeremias. Ten původně naskočit nechtěl, vždyť MMA trénuje teprve čtyři měsíce v tělocvičně! Ale ukázal, že jako bývalý kulturista rozhodně potenciál má.

Kauza zatím na bratry Hombergovy žádný dopad nemá. MMA scéna je totiž rozdělena. Bojovník Marc Doussis dokonce prohlásil: „Já tato dvojčata miluji.“ Hvězda Oktagonu Tamerlan Dulatov ale rozhodně nejásá. „Není to fér vůči soupeři, který měl předtím tři těžká kola a zaslouženě se probojoval do finále,“ vzkázal.

