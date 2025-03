Legenda v Edenu? Vedení Oktagonu avizuje, že letošní mega akci na slávistickém fotbalovém stadionu zasvětí domácímu MMA. Jedním z kandidátů na pozici přední tváře turnaje s pořadovým číslem 72 je také Petr „Monster“ Kníže. Fanoušci nezaháleli a navrhli mu soupeře, Davida Kozmu. „Vím ale, jak by to vypadalo, zápas s ním by mě nebavil. Já bych s ním chtěl boxovat a on by se mě snažil hodit na zem,“ míní sedmačtyřicetiletý bijec v rozhovoru podcastu Fight! Dodává, že by Kozma potřeboval nejméně roční pauzu, aby dal odpočinout mozku.

Z hvězdného dua může být trio, pokud se ke Karlosu Vémolovi a Machmudu Muradovovi na červnovém turnaji v Edenu přidá jejich kouč Petr Kníže. Matador, který stačil bojovat podle starých pravidel ultimátních zápasů bez rukavic.

„Zatím jsem žádnou takovou nabídku nedostal. Kdyby přišla, asi bych ji zvážil, protože je rozhodně zajímavá,“ hodnotí sedmačtyřicetiletý veterán možnost bojovat na turnaji Oktagonu 72, jenž se odehraje v polovině června na pražském fotbalovém stadionu. Domácí stáj již oznámila dva hlavní hity večera, Muradov se o prozatímní titul utká s Patrikem Kinclem, načež Vémola uzavře rivalitu s Attilou Véghem třetím vzájemným zápasem.

Promotér organizace Ondřej Novotný v nedávném rozhovoru pro iSport.cz potvrdil, že chce program letošní akce v Edenu soustředit na tuzemské bojovníky více, než tomu bylo loni. Takový příslib účasti legendárního „Monstera“ nahrává.

„Výhodou by bylo, že se tam představí i Mach (Muradov) a Karlos (Vémola), takže bychom měli společnou přípravu. Na druhou stranu je vždy složitější, když musím najednou odvádět trenérskou práci a připravovat sám sebe,“ vypráví Kníže.

Ostřílený bojovník si sám soupeře nevybírá. Fanoušci však v posledních týdnech nezaháleli a poskládali duel legend, Kníže versus Kozma, oba procházející pravděpodobně závěrečnou etapou kariéry. „Monstera“ stíhá věk, zatímco „Růžového pantera“ výkony posledních dvou let. Pražské MMA ikony by tak navíc mohly rozseknout vzájemnou bilanci 1:1.

„Na svůj věk se necítím, takže ho neřeším. Nepřijde mi, že bych měl budovat nějaký vlastní odkaz. Jestli nějaký, tak ten na poli rozvoje bojových sportů,“ pokrčí Kníže rameny. „Nemám ambice si něco dokazovat ani s Davidem, ani s nikým jiným. Pokud to bude pro někoho zajímavé, klidně s ním zápas dám. Vím ale, jak by to vypadalo, zápas s ním by mě nebavil. Já bych s ním chtěl boxovat a on by se mě snažil hodit na zem, takže si s ním radši dám utkání v boxu nebo kickboxu s takedowny,“ usmívá se.

Duel s Kozmou není na pořadu dne? Kníže spíše, než aby mluvil o potencionální trilogii s „Růžovým panterem“, vysvětloval, proč je na místě delší pauza. „Scénář jeho zápasu s Robem Pukačem byl jasný. Buď to David uválí na zemi, nebo dostane KO. Proto jsem nepochopil, co v kleci předvedl. Viděl jsem, jak dokáže wrestlit a pracovat na zemi…Proč to okamžitě nesvázal a nezkusil ho hodit? Proč se pokoušel o boj v postoji, když mu nejde a má skleněnou bradu? Ta samotná navíc nebude problém, protože úder, který ho tak rozhodil, padl na hlavu, nikoli na bradu. Pravděpodobně jeho hlava, mozek celkově nezvládá otřesy,“ povídá Kníže. „Měl by si dát minimálně rok úplně bez sparingu,“ dodává.

Další témata video rozhovoru s Petrem Knížetem:

Nový soupeř Machmuda Muradova

Přestup Dominika Humburgera do Oktagonu

Stav české amatérské scény

Zařazení MMA na Olympijské Hry v Los Angeles 2028