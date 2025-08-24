Vingegaard už vede Vueltu, vyhrál spurt vrchařů. Otruba se ukázal v úniku
Dánský cyklista Jonas Vingegaard vyhrál v závěrečném spurtu druhou etapu Vuelty a oblékl červený dres lídra. Nezastavil ho ani hromadný pád necelých 30 kilometrů před cílem a ve finiši v italském alpském středisku Limone Piemonte předstihl v hromadném dojezdu vrchařů o centimetry domácího Giulia Cicconeho. V průběžném pořadí před Italem vede o čtyři sekundy.
Takřka celý den strávil v úniku debutant v závodech Grand Tour Jakub Otruba. Jezdec stáje Caja Rural-Seguros najel společně s dalšími dvěma uprchlíky do závěrečného patnáctikilometrového stoupání s více než minutovým náskokem, vedení před pelotonem ale neudrželi. Otruba nakonec dojel na 145. místě s odstupem téměř deseti minut za vítězem. Druhý Čech v pelotonu Vuelty Jan Hirt obsadil s mankem 28 sekund na čelo 32. místo.
Vingegaardovi útok na etapový vavřín zkomplikoval v prudkém dešti karambol, při němž na kluzké silnici na jednom z kruhových objezdů skončil 26 km před cílem na zemi téměř celý jeho tým Visma-Lease a Bike. Peloton ale po hromadném pádu zpomalil tempo a na postižené jezdce počkal.
Dvojnásobný vítěz Tour de France Vingegaard se dočkal vítězství na závodě Grand Tour po více než roce.
V pondělí cyklisty čeká třetí italská etapa ze San Maurizio Canavese do Ceres. Peloton bude muset na trase dlouhé 134,6 km překonat hodně zvlněný terén s jednou vrchařskou prémií druhé kategorie.
Cyklistický závod Vuelta - 2. etapa (Alba - Limone Piemonte, 159,5 km):
1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 3:47:14, 2. Ciccone (It./Lidl-Trek), 3. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ), 4. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) všichni stejný čas, 5. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG), 6. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) oba -2, ...32. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -28, 145. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -9:53.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 7:56:16 2. Ciccone -4, 3. Gaudu -6, 4. Bernal -10, 5. Pidcock (Brit./Q36.5 Pro Cycling), 6. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) oba -12, ...32. Hirt -38, 145. Otruba -9:59.