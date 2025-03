Legendární Mika Häkkinen věří: Schumacher se do F1 vrátí!

Uvidíme velký comeback? Bývalý mistr světa Mika Häkkinen (56) se rozpovídal o dalším působení jména Schumacher ve Formuli 1. Podle Fina je to stále možné! Jen je důležité mluvit se správnými lidmi.

Schumacher zpátky na trati a davy šílí! Řeč je ovšem o synovi legendy Michaela Mickovi (25). Ve Formuli 1 debutoval v roce 2021 u týmu Haas. Sezóna se ale pro něj nevyvíjela dobře a tým se ho zbavil. Největší podíl na tom měly drahé havárie a horší bodová umístění oproti stájovému kolegovi Magnussenovi. Jenže formuli má Mick v krvi, vždyť ho táta brával do zákulisí od mala.

Protože uplatnění mezi hlavními jezdci nenašel, připojil se k Mercedesu jako rezervní pilot a zároveň se začal věnovat týmu Alpine ve vytrvalostních závodech. „Formule 1 je pro mě stále snem,“ nevzdává se naděje Mick. „Jsem vděčný Totovi a celému týmu Mercedes-AMG Petronas F1 za cenné zkušenosti, které jsem během těchto dvou let získal. Rozhodně jsem díky tomu zkušenějším závodním jezdcem, lépe jsem poznal inženýrskou stránku. Ale sledovat závody těchto aut zvenčí a nesedět sám v kokpitu je těžké,“ řekl.

Mika Häkkinen, oblíbený soupeř Michaela Schumachera, mu v návratu do F1 věří. „Má zkušenosti z Formule 1 a má zkušenosti z různých závodních tříd. Je mladý. To všechno jsou dobré věci, to všechno jsou pozitivní faktory.“ A to nejdůležitější? „Musíte mluvit se správnými lidmi,“ doplnil »Létající Fin«.

Zda se mladý německý pilot znovu objeví na nejvyšší úrovni zůstává otázkou. Jeho jméno se skloňovalo s plánovaným vstupem Audi do Formule 1 v následujícím roce 2026. Audi totiž převezme tým Sauber. Objevil se ale další možný zaměstnavatel. Cadillac F1 plánuje vstoupit do šampionátu rovněž v roce 2026 jako jedenáctý tým a Mickovo jméno padá i ve spojení s tímto nováčkem.