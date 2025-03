Haraslín roztančil Letnou i sexy krajanku. Pojď tančit se mnou!

Když vládci Prahy tančí... Fanoušci Sparty objevili při derby skrytý talent střelce druhého gólu Lukáše Haraslína (28).

Sparťanský křídelník svou tradiční gólovou oslavu s »telefonem« u ucha okořenil o taneční kroky. Zaujal i svou krajanku Simonu Leskovskou (33), která byla na Letné v sobotu v roli televizní reportérky a už včera se kroutila ve slovenské verzi soutěže StarDance zvané Let´s Dance.

„Bylo to výborné a přemýšlím, že tě vezmu s sebou domů. Že by sis to se mnou vyměnil a zatančil za mě rumbu,“ zalichotila sparťanovi sexy modelka a choť Slováka Lobotky ve vstupu pro televizi O2 TV Sport. Haraslín však zůstane u fotbalu, který mu jde náramně – proti Slavii za 11 ligových zápasů nasbíral 4 branky a 2 asistence. „Já se jen podívám v televizi,“ odmítl nabídku.