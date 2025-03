Bohdalová na Spartě: Lvy vyměnila za derby. A přišly i další hvězdy!

Hvězda z filmu Nesvačilová, první dáma kotle! Točit biják je fajn, ovšem není nad to zažít matku všech českých fotbalových bitev na vlastní zrak, sluch a kůži. Do kin půjde 17. července za partnerství Blesku komedie Kouzlo derby, jehož hlavní hvězda se přišla v sobotu kouknout na derby. Jednalo se o herečku s očima hlubokýma jako vltavské tůně, Petru Nesvačilovou (39). „V kotli jsem nikdy nebyla, až v Kouzlu derby. Bavilo mě to. Hraju Markétu, a to je první dáma sparťanského kotle,“ naznačila svůj part Petra. Prim ve filmu hrají láska vášeň, které s sebou život přináší. „Věřím tomu, že film ukazuje, jak je fotbal chtě nechtě součástí našich životů. A taky ukazuje, že v životě jsou důležitější věci než fotbal, které všichni zažíváme. Akorát tak nějak ten fotbal v tom životě je taky,“ pronesl trefně režisér Petr Kolečko (40).