Cyklistická hvězda Niewiadomá: Krvavá krása

V sevření soupeřek naletěla na svodidla a v bolestné agónii se pak válela na asfaltu. Polská cyklistická hvězda Kasia Niewiadomá (30) jako zázrakem nemá nic zlomeného!

Úřadující šampionka z Tour de France měla při italském závodě Strade Bianche pekelnou smůlu – spadla hned dvakrát! Druhý karambol už ale nerozchodila a sanitka ji vezla do špitálu.

Polka se pak na sociálních sítích pochlubila fotkou s dobitým obličejem a ošklivě odřenou nohou, nicméně i tak vypadala tuze sexy. „Vždycky jsem byla zklamaná, když jsem tady neskončila na stupních vítězů. Teď už se na vše dívám z trochu jiné perspektivy. Vždycky to totiž může být horší, takže jsem vděčná za to, co mám: Pěkně silné kosti!“ vzkázala se smíchem.