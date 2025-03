Těžký úděl sportovního moderátora Jirky: Divákům musel oznámit smrt kolegy

Takovou situaci nechce zažít nikdo. Hvězdný sportovní moderátor Boris Jirka (55) musel během televizního vysílání oznámit smrt ředitele rakouské veřejnoprávní společnosti ORF. Těžký úkol ho čekal během šampionátu v Trondheimu.

„To je vše. Je čas se rozloučit,“ přednesl moderátor Boris Jirka divákům, kteří nejspíš netušili, že za těmito slovy se skrývá mnohem víc, než jen konec akce v klasickém lyžování. „Nejen s tímto šampionátem v klasickém lyžování 2025, ale bohužel i s kolegou Wernerem Mittererem, kterého si všichni velmi váží,“ hlesl.

„Bohužel se nedožil konce tohoto turnaje. To, co platí pro spolupráci s ním, platí i pro tyto bitvy o titul tady v Norsku: Bylo to velmi příjemné, byla to velká zábava. Děkuji Wernerovi, děkuji Trondheimu,“ pokračoval dojemně Jirka. Podle příspěvku, kterým se s Mittererem loučila ORF zemřel její šéf v sobotu po krátké a těžké nemoci.

Akce v Trondheimu tak byla pravděpodobně posledním projektem, na kterém se Werner podílel. Kromě veřejnoprávní společnosti mu věnoval vzpomínku například i hokejový tým Vienna Capitals, jehož zaměstnancem a věrným podporovatelem Mitterer dlouhá léta byl.