Vacek po pádu potřeboval 5 stehů: „Nic zlomeného.“ Spadl i Pogačar, který vyhrál

Slovinský cyklista Tadej Pogačar navzdory pádu obhájil jako první v historii vítězství na italské klasice Strade Bianche a v závodě se štěrkovými úseky si připsal třetí výhru. Druhý v závodu kategorie WorldTour skončil předloňský šampion Tom Pidcock z Británie. Do cíle nedojel český cyklista Mathias Vacek po pádu, jenž si vyžádal pět stehů na pravém kolenu. „Naštěstí nic zlomeného," napsal český olympionik k fotografii svého zkrvaveného kolena na instagramu.

Šestadvacetiletého Pogačara na cestě za dalším triumfem po letech 2022 a 2024 nezastavil ani pád zhruba padesát kilometrů před cílem. Mistr světa v levotočivé zatáčce na asfaltu podklouzl a vyletěl ze silnice do příkopu.

„Už jsem tudy jel snad dvacetkrát, prostě jsem byl až moc rychlý. Stane se," uvedl lídr týmu UAE Emirates, jenž z nehody vyvázl bez vážnějšího zranění. Brzy se opět posadil na kolo, které musel následně vyměnit, a s krvavými šrámy a roztrhaným dresem pokračoval v závodě. Po několika kilometrech Pogačar zlikvidoval více než půlminutovou ztrátu na vedoucího Pidcocka a dále vítězové uplynulých tří ročníků pokračovali společně.

O výhře rozhodl trojnásobný šampion Tour de France nástupem ve stoupání na Colle Pinzuto 18,5 km před cílem, kdy se ho olympijský vítěz na horských kolech Pidcock nedokázal udržet. Do Sieny pak Pogačar pokračoval už sám a po 213 kilometrech projel cílem s rukama nad hlavou. Pidcockovi nadělil 1:24 minuty, třetí skončil Belgičan Tim Wellens. „Závod jsem si užil až do cíle. Adrenalin byl silnější než bolest, ale není to nejhezčí způsob, jak vyhrávat závody," uvedl Pogačar, jenž už letos vyhrál etapový závod Kolem SAE.