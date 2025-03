Icardi má novou lásku a... Sexy bývalka tasila ňadra!

Je to více než půl roku, co se rozvedli fotbalista Mauro Icardi (32) a modelka Wanda Naraová (38). Na svých profilech tím odšpuntovali fotografickou válku. Naraová se ráda chlubí svým tělem, ale když Icardi zveřejnil svou novou lásku, reagovala bývalka odhalením všeho!

Mauro Icardi válí za turecký Galatasaray Istanbul a jeho bývalá manželka je známá argentinská modelka Wanda Naraová. V červenci oznámili rozvod a odstartovali tím válku na svých sociálních sítí. Naraová běžně s fanoušky sdílí své vyzývavé fotografie. Icardi přešel do protiútoku a začal se chlubit svou novou láskou.

Tou není nikdo jiný, než jeho bývalá milenka znovu argentinská modelka. Tentokrát ale mladší Eugenia „China“ Suárezová (33). Pár si vyznává obrovskou lásku a chlubí se fanouškům ve velkém. Icardi k fotkám nedávno připsal romantické vyznání: „Říká se, že nejlepší příběhy začínají, když je nejméně čekáte. Je to osud. Osud si vždy najde způsob, jak sblížit dva lidi, bez ohledu na to, kolik času uběhlo nebo kolika cestami jste se vydali.“

Tohle vyjádření se bývalce zřejmě nelíbilo. Naraová tak přistoupila k dalšímu stupni. Sdílela fotografii dětí, jak si užívají společnou svačinu. Jenže místo samotné fotografie sdílela náhled celé fotogalerie. Na tom by nebylo nic zvláštního, pokud by v náhledových fotkách neukazovala prsa. Naprosto dokonale odhalená. Byl to omyl nebo je to opravdu reakce na Icardiho novou lásku? To zatím zůstává, jako málo z této války, zahalené tajemstvím.